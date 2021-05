Sale bei GOG: Alle Witcher-Spiele für kurze Zeit stark reduziert

Bis Montag, den 24. Mai 2021, bietet GOG im Sale einige spannende Spiele stark reduziert an, zum Beispiel die komplette Witcher-Reihe. Wir stellen euch einige Titel vor, die sich besonders lohnen, darunter zwei, die ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt.

The Witcher 3: Game of the Year Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: CD Projekt Red | Release: 30. August 2016 | Preis: 10 Euro (um 80 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 24. Mai 2021

Ja, ihr kennt es garantiert schon alle, trotzdem wollen wir das Angebot schnell vorstellen: The Witcher 3 bietet euch in der GOTY-Edition das komplette finale Abenteuer von Hexer Geralt. Neben The Witcher 3: Wild Hunt sind die beiden Addons Hearts of Stone sowie Blood and Wine und alle kleineren DLCs enthalten.

Euch erwartet ein episches Abenteuer, in dem sich Geralt auf der Suche nach seiner Ziehtochter Ciri befindet und dabei die Welt retten muss. Dazu nutzt ihr Schwerter und Hexer-Kräfte, erkundet weitläufige Landschaften und trefft auf interessante Charaktere, während ihr in den Quests schwierige Entscheidungen trefft. Wer könnte jemals den Blutigen Baron vergessen?

Thronebreaker: The Witcher Tales

Genre: Kartenspiel mit Rollenspiel | Entwickler: CD Projekt Red | Release: 23. Oktober 2018 | Preis: 5,99 Euro (um 70 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 24. Mai 2021

In diesem Rollenspiel erlebt ihr die Geschichte von Königin Meve, die sich in einem Krieg gegen das Land Nilfgaard befindet. Ihr erkundet mehrere Gebiete, in denen ihr mit NPCs sprecht und Ressourcen für eure Armee sammelt.

Kommt es zu einem Kampf, dann findet dieser als Kartenspiel statt. Wer das Witcher-Kartenspiel Gwent gespielt hat, der weiß, wie dies funktioniert: Indem ihr eure Armee-Karten taktisch ausspielt, erringt ihr (hoffentlich) den Sieg. Thronebreaker ist ein gelungener Genre-Mix aus Rollen- und Kartenspiel, mehr erfahrt ihr in unserem Test:

40 11 Mehr zum Thema Thronebreaker: The Witcher Tales im Test

The Witcher Adventure Game

Genre: Strategiespiel | Entwickler: CD Projekt Red | Release: 24. November 2014 | Preis: 1,49 Euro (um 85 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 24. Mai 2021

Bei The Witcher Adventure Game handelt es sich um die PC-Umsetzung des gleichnamigen Brettspiels. Ihr erkundet die Welt der Hexer, die euch als Brettspiel präsentiert wird. Dort gilt es, Monster zu jagen, Rätsel zu lösen und politische Intrigen aufzudecken.

Im Multiplayer übernehmt ihr die Rollen von Triss Merigold, Yarpen Zigrin, Rittersporn und Geralt von Riva. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die zum Ziel führen. Ihr müsst euch stets entscheiden, ob ihr kämpfen, zaubern oder diplomatisch vorgehen wollt.

Neben den Spielen, könnt ihr euch über GOG auch für kurze Zeit kostenlos einige Bonus-Inhalte für die Witcher-Rollenspiele herunterladen:

27 7 Mehr zum Thema The Witcher verschenkt für kurze Zeit 30 GB an Boni

Cyberpunk 2077 - Ein weiteres interessantes Angebot

Im GOG-Sale findet ihr außerdem CD Projekt Reds aktuelles Rollenspiel Cyberpunk 2077. Ihr könnt es euch für 48 Euro und damit um 20 Prozent reduziert kaufen. Im Spiel erkundet ihr in der Rolle von Söldner oder Söldnerin V die Metropole Night City, erledigt jede Menge Quests und müsst herausfinden, wie ihr das tödliche Relic loswerdet, das in eurem Kopf steckt.

Zu Cyberpunk 2077 bieten wir euch bei GameStar jede Menge Guides, Tipps und Klassen-Builds an:

148 15 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Alle Guides und Komplettlösung

Preisvergleich des GOG-Sales

Hier präsentieren wir euch die Spiele des Sales zur Witcher-Reihe sowie Cyberpunk 2077 in einer übersichtlichen Tabelle und stellen die Preise anderen Shops gegenüber: