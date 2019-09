Google: 50 Staatsanwälte starten kartellrechtliche Untersuchung

Die riesigen Technik-Unternehmen der USA stehen wegen ihrer Marktdominanz ohnehin schon in Fokus der US-Regierung, doch nun wird Google ganz besonders untersucht.

Gleich 50 Staatsanwälte von US-Bundesstaaten und -Territorien haben laut The Verge eine kartellrechtliche Untersuchung gegen Google gestartet, vorerst für die Bereiche Werbung und Suche.

Nur die Staatanwälte aus Kalifornien und Alabama sind nicht beteiligt. Laut den Anmerkungen der 50 Staatsanwälte könnte sich die Untersuchung später auch auf andere Geschäftsbereiche ausweiten.

Angeführt wird die Untersuchung durch den Republikaner Ken Paxton aus Texas, für den Google alle Aspekte der Internet-Werbung und der Websuche dominiert.

Laut Open Markets Institute stellt die Untersuchung die erste, große dieser Art seit dem Microsoft-Fall aus dem Jahr 1998 und damit den Beginn einer neuen Ära dar.

Auch FTC und Justizministerium beteiligt

Auch das US-Justizministerium und die Federal Trade Commission (FTC) untersuchen mehrere Unternehmen. So musste Facebook bei der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen erklären, dass die FTC im Juni 2019 eine kartellrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet hatte.

Das Justizministerium sieht sich den gesamten Technik-Bereich seit Juli 2019 an, in New York läuft seit letztem Freitag eine eigenständige Untersuchung gegen Facebook.

Ihr haben sich auch Staatsanwälte aus Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, North Carolina, Ohio, Tennessee und dem District of Columbia angeschlossen.

Die New Yorker Staatsanwältin Letitia James erklärte, dass auch die größte Social-Media-Plattform der Welt die Gesetze und die Verbraucher respektieren müsse.