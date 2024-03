Googles neueste KI-Kreation soll euer idealer Koop-Partner beim Spielen werden

Hoffentlich entpuppt sich Googles KI nicht als GLaDOS aus Portal.

»Hey Google, greif diesen Gegner an.« DeepMind, eine Tochtergesellschaft von Google, die auf die Entwicklung von künstlerischer Intelligenz spezialisiert ist, arbeitet an einer neuen KI. Diese soll euch zukünftig als Koop-Partner zur Seite stehen und wurde bereits in einigen Spielen getestet.

Eine Google-KI als Koop-Partner

In einem Forschungsartikel präsentierte Google das KI-Projekt mit dem Namen Scalable Instructable Multiworld Agent, kurz SIMA. Dabei soll es sich um einen lernfähigen Koop-Partner für Spiele handeln, der euren Befehlen per Spracheingabe gehorcht.

Als generelle Lernumgebung wurden für SIMA insgesamt sieben Spiele ausgewählt:

30:40 DevPlay: Wie sich künstliche Intelligenz auf die Entwicklung von Spielen auswirkt

Was kann SIMA bisher? Laut dem Artikel beherrscht die KI etwa 600 grundlegende Aktionen. Dazu gehören:

Die Navigation in der Spielwelt, wozu auch das Benutzen von Fahrzeugen und Raumschiffen gehört

in der Spielwelt, wozu auch das Benutzen von Fahrzeugen und Raumschiffen gehört Der Gebrauch von Werkzeugen , aber auch das damit verbundenen Sammeln von Ressourcen

, aber auch das damit verbundenen Sammeln von Ressourcen Das Craften von Gegenständen oder Materialien sowie das Bauen verschiedener Konstruktionen

von Gegenständen oder Materialien sowie das Bauen verschiedener Konstruktionen Das Kämpfen gegen Feinde

gegen Feinde Die Interaktion mit NPCs, wozu auch Kommunikation und Handel gehören

Wie schlägt sich SIMA? Laut Google sind die ersten Ergebnisse vielversprechend. Das Unternehmen betont aber, dass sich die KI noch in einer frühen Forschungsphase befindet.

SIMA soll in neuen und für die KI unbekannten Spielen fast genauso gut performen wie in den trainierten Spielen. Für Google ist das eines der wichtigsten Ziele, da SIMA für den Spieler von Beginn an in jedem neuen Spiel nützlich sein soll.

NPCs mit einer künstlichen Intelligenz im Hintergrund gibt es schon seit Langem in Videospielen. Allerdings sind diese fest ins Spiel integriert und haben auch nur einen begrenzten Handlungsrahmen innerhalb des jeweiligen Spiels.

SIMA soll unabhängig vom Spiel als lernender Koop-Partner dienen. Seht ihr euch in Zukunft mit einer KI gemeinsam spielen oder graut es euch vor dieser Vorstellung? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.