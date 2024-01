Steam erlaubt KI-generierte Spiele, Valve veröffentlicht Regelwerk

Auf Steam darf KI in Zukunft auch bei der Spieleentwicklung Hand anlegen.

Nachdem Steam noch im letzten Jahr Spiele mit KI-generierten Inhalten konsequent von der Plattform entfernte, gelten nun neue Regeln. Zuvor bestehende juristische Unsicherheiten wurden inzwischen wohl endgültig geklärt, was den Weg für KI-Spiele frei macht. Was sich jetzt genau ändert, fassen wir für euch zusammen.

KI-generierte Inhalte grundsätzlich erlaubt

Schon im letzten Sommer machte Valve klar, dass man KI als Tool für Entwickler nicht grundsätzlich ablehnt. Vielmehr ging es um ungeklärte urheberrechtliche Fragen bei KI-generierten Inhalten. In einer neuen Stellungnahme wurde nun aber angekündigt, dass diese Unklarheiten beseitigt wurden, was eine Veröffentlichung der allermeisten betroffenen Spiele ermögliche.

52:00 Die Spielegrafik der Zukunft wird atemberaubend - dank KI

Dazu wurde den Formularen, die Entwickler vor der Veröffentlichung eines Spiels auf Steam ausfüllen müssen, eine neue Kategorie hinzugefügt. Hier muss zunächst beantwortet werden, welche Art von KI-generierten Inhalten im Spiel verwendet werden:

Vorgenerierte KI-Inhalte: Alle Inhalte (Code, Assets, Sound, Kunst), die während der Entwicklung mithilfe von KI erstellt wurden. Entwickler müssen Valve versprechen, dass es sich um keine illegalen Inhalte handelt und keine Urheberrechte verletzt werden. Außerdem muss das Spiel getroffenen Werbeaussagen entsprechen.

Alle Inhalte (Code, Assets, Sound, Kunst), die während der Entwicklung mithilfe von KI erstellt wurden. Entwickler müssen Valve versprechen, dass es sich um keine illegalen Inhalte handelt und keine Urheberrechte verletzt werden. Außerdem muss das Spiel getroffenen Werbeaussagen entsprechen. Live-generierte KI-Inhalte: Inhalte, die während des laufenden Spiels von KI generiert werden. Das könnten etwa Dialoge mit Charakteren oder Ähnliches sein. Hier gelten dieselben Regeln wie für vorgenerierte Inhalte. Außerdem müssen die Entwickler offenlegen, wie sie die Generierung illegaler Inhalte durch das Spiel verhindern.

Die Antworten der Entwickler sollen anschließend größtenteils auf der Steam-Seite des Spiels sichtbar sein. So sollen Spielerinnen und Spieler nachvollziehen können, auf welche Weise bei dem Titel KI zum Einsatz kam oder kommt. Zudem wird ein neues System eingeführt, dass es ermöglicht, von KI generierte, illegale Inhalte zu melden.

Was haltet ihr von Valves Ansatz beim Umgang mit KI-generierten Inhalten? Glaubt ihr, dass es der richtige Weg ist, sich den neuen Technologien so schnell wie möglich zu öffnen? Oder wäre eurer Meinung nach mehr Vorsicht bei diesem Thema angebracht? Was erhofft ihr euch von Künstlicher Intelligenz? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!