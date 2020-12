Link zum YouTube-Inhalt

Gothic 2 hat mittlerweile bereits gute 18 Jahre auf dem Buckel, doch die Fans hält das nicht davon ab, das Spiel weiterhin zu unterstützen. Das besonders engagierte Projekt »Gothic 2: The Chronicles of Myrtana - Archolos« will dem Spiel eine komplett neue offene Welt verpassen und mehr als 40 Stunden Spielzeit liefern.

Das dahinter mehr als nur ein Versprechen steckt, zeigt bereits ein erster Trailer, den das polnische Team am 2. Dezember 2020 mit Untertiteln auf Youtube veröffentlichte und den ihr zu Beginn dieser News sehen könnt.

Besuch von Archolos

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Total Conversion von Gothic 2, für die es in die Gefilde von Archolos geht: Eine riesige Insel, die sich östlich des Hauptlandes Myrtana befindet und bereits im ersten Gothic Erwähnung fand. Die hier befindliche Stadt soll den Moddern zufolge die größte sein, die es in allen Gothic-Teilen gab.

Die bisherigen Versprechen des Archolos-Teams lesen sich durchaus ambitioniert. Denn bei Archolos soll es sich nicht nur um eine Erweiterung zu Gothic 2 handeln, sondern um einen komplett neuen Titel, der im Universum der klassischen Rollenspielreihe angesiedelt ist.

Die bislang unter anderem geplanten Features:

Spielzeit: Über 40 Stunden

Über 40 Stunden Quests: Mehr als 150 Quests inklusive einer Hauptgeschichte

Mehr als 150 Quests inklusive einer Hauptgeschichte Zufallsevents: Um die 200 zufällige Begegnungen

Um die 200 zufällige Begegnungen Crafting: Ein eigenes Crafting-System mit Alchemie, Kochen und dem Schreiben magischer Schriftrollen

Ein eigenes Crafting-System mit Alchemie, Kochen und dem Schreiben magischer Schriftrollen Mehr Items: Über 100 neue Rüstungen und Waffen mit selbsterstellten Modellen.

Über 100 neue Rüstungen und Waffen mit selbsterstellten Modellen. Sound: Ein komplett neuer Soundtrack sowie professionelle Vertonung der Charaktere

Auf der Steam-Seite zu dem Projekt ist bislang allerdings nur von einer polnischen Vertonung die Rede, was für viele Spieler einen nicht zu unterschätzenden Haken darstellen könnte.

Wann soll Archolos erscheinen? Der geplante und vollständig kostenlose Release des Projekts ist derzeit ganz grob das Jahr 2021. Mehr zum aktuellen Stand der Entwicklung erklärt das Team in einem weiteren Video.

Ähnlich große Mod-Projekte

Die Modder von Gothic 2 Archolos sind nicht die einzigen entsprechend ambitionierten. Auch andere Teams wagten sich bereits in der Vergangenheit an ähnlich große Projekte. Gerade Skyrim ist ein beliebter Titel, der stets um neue Inhalte von Fans erweitert wird.

Das Werk Beyond Skyrim will so ganze sieben Regionen von Tamriel in einem gigantischen Projekt zugänglich machen und damit um einiges größer werden, als es das Hauptprogramm bereits ist.