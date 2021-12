Bleib stehen, du Lump! Und wirf einen Blick auf die großartige Total Conversion Mod vom Kultrollenspiel Gothic 2! Denn wie die Zahlen der Statistik-Webseite SteamDB beweisen, gehört Die Chroniken von Myrtana: Archolos zu den aktuell heißesten Neuerscheinungen überhaupt.

Aber was steckt hinter der kostenlosen Mod und warum begeistert sie gerade tausende Rollenspieler?

Was ist Die Chroniken von Myrtana: Archolos?

Die Chroniken von Myrtana: Archolos basiert auf der Gothic 2 Gold Edition - die braucht ihr also, wenn ihr die Total Conversion auf Steam oder GOG herunterladen wollt. Die Mod selbst ist aber kostenlos zu haben. Sie erzählt die Vorgeschichte von Gothic um die Erschaffung des Minentals und spielt in der Hauptstadt Archolos und seiner wilden Umgebung, die zuvor im ersten Gothic erwähnt wurden, aber nie erkundbar waren. Bei Archolos handelt es sich um die bisher größte Open World der Gothic-Geschichte.

Die erkundet ihr als ein Mann mit dem wenig bedrohlichen Namen Marvin, der als noch ungeformter Charakter vor dem Krieg nach Archolos flüchtet - und in alter Gothic-Manier entscheidet ihr, ob aus Marvin ein strahlender Held oder ein egoistischer Lump wird.

Neben der neuen Handlung wurden aber auch das Kampf- und Wirtschaftssystem aufpoliert, ein neues Reisesystem erschaffen, ein Craftingsystem gebastelt und ein eigener Soundtrack komponiert. Die Chroniken von Myrtana ist vollständig auf Polnisch vertont und hat englische Untertitel - eine deutsche Übersetzung fehlt aber bisher. Wie das ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch im Trailer anschauen:

Tausende Rollenspiel-Fans sind begeistert

Auf Steam allein hat das Rollenspiel wenige Tage nach Release fast 10.000 gleichzeitige Spieler. Bereits 1.800 Bewertungen wurden abgegeben und der Schnitt steht mit 98 Prozent bei »äußerst positiv«.

Außergewöhnlich sind aber vor allem die Kommentare, in denen sich Fans mit Lobeshymnen überschlagen. GregaPoki schreibt etwa: »Ein Meisterwerk findet endlich einen würdigen Nachfolger!«

Auch Nutzer bighead gibt seine Empfehlung ab: »Wenn ihr Gothic 2 besitzt, spielt diese Mod. Andernfalls, kauft Gohtic 2 und spielt diese Mod. Absolut brillant.« TheDoppler schreibt:

»Das ist alles, was ein Gothic-Fan sich wünschen könnte und mehr. Ich bin noch früh in der Story unterwegs und will jetzt schon nicht, dass es je endet. Diese Mod ist zu 100% das beste, was dieses Jahr released wurde. Danke an das Mod-Team und frohe Weihnachten!«

Viele Fans schreiben sogar, dass die für die kostenlose Mod bezahlen möchten oder an die Entwickler gespendet haben - als Dank für eine waschechte Gothic-Erfahrung im Jahr 2021.

Kaum eine Reihe wird übrigens so durch seine Fans und Mod-Projekte geprägt wie Gothic. Die Geschichte davon und die spannendsten Projekte stellen wir euch übrigens hier genauer vor:

