Gothic als MMO: Ein Rollenspiel wie Eskalon Online traut sich sonst niemand

2:13 In Eskalon Online kollidieren Gothic und Risen zum Riesen-Rollenspiel

Davor ist selbst Piranha Bytes zurückgeschreckt: Eskalon Online kombiniert die Spielwelten aus Gothic und Risen zu einem großen Online-Rollenspiel, das auf privaten Multiplayer-Servern läuft. Der Trailer oben spricht noch von einem Release 2022, aber tatsächlich öffnen sich die Tore am 19. Februar 2023.

Tatsächlich soll Piranha Bytes, die ursprünglichen Entwickler der beiden Rollenspiel-Serien, Konzeptzeichnungen zufolge nach dem Ende von Gothic 3 mal mit einem derartigen Crossover geliebäugelt haben. Eskalon Online greift somit eine alte, niemals offiziell umgesetzte Idee auf, während Piranha Bytes derzeit Elex 3 entwickelt und anderswo fleißig am offiziellen Gothic-Remake gearbeitet wird:

96 57 Exklusive Mega-Preview Das ist das Gothic Remake

Doch das Spiel, das auf der GMP-Mod für Gothic 2 basiert, ist so inoffiziell, wie es nur geht: Eskalon Online wird von einer Gruppe Hobby-Entwickler betrieben, die Teile der Spielwelten aus Risen und Gothic zu einem neuen Szenario verbaut haben. Impressionen daraus findet ihr in unserer Bildergalerie:

Eskalon Online - Screenshots zur Gothic-Multiplayer-Mod ansehen

Nachdem überall in der Welt Myrtana uralte Tempel aus dem Erdboden brechen, wird die von der Katastrophe größtenteils verschonte Insel Eskalon zum Hotspot für Flüchtlinge. Neue Spieler suchen sich eine Rolle aus und müssen sich anschließend den Roleplay-Regeln des Servers unterwerfen. Ausgespielt wird das alles per Textchat und indem man mit Kommandozeilen-Befehlen typische Gothic-Animationen abspult.

Somit erwartet euch eine ähnliche Spielerfahrung wie auf anderen Gothic-Multiplayer-Servern. 2022 etwa machte Gothic: Untold Chapters von sich reden:

1:18 Gothic Online: Untold Chapters zeigt im Trailer das neue Minental-Update

Von der Interaktion mit anderen Spielern abgesehen, erwartet euch in Eskalon Online das typische Gameplay aus Gothic und Risen, allerdings dürft ihr euch anders als in den offiziellen Rollenspielen auch als Händler oder Politiker verdingen. Neue Gilden wie Inquisition, Briganten oder der Orden der Heiligen Flamme stehen ebenfalls zur Auswahl.

Im Spielverlauf könnt ihr zu anderen Inseln reisen, darunter etwa die Stadt Khorinis aus Gothic 2, Caldera aus Risen 2 oder die Wüste Varant, bekannt aus Gothic 3. Aktuell zählt die Community auf der offiziellen Webseite rund 300 Mitglieder, dort findet ihr auch eine Installationsanleitung.

Was ist mit euch, wäre das auch was für euch oder habt ihr keine Zeit für ein Gothic-MMO? Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr von diesem und ähnlichen Multiplayer-Projekten haltet und welche Rolle ihr gerne mal in der rauen Welt von Gothic und Risen spielen würdet.