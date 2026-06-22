Flucht unmöglich? Stimmt nicht, im Gothic Remake könnt ihr dem Freiluftgefängnis entkommen! Ihr müsst dafür nur zu einer ekligen Blutfliege werden

Egal ob wir versuchen sie zu durchbrechen, uns unter ihr durchzugraben oder eine Lücke zu finden: Der magischen Barriere um das Minental zu entkommen, ist im Gothic Remake aussichtslos - dachten wir zumindest. Denn einige Spielerinnen und Spieler haben jetzt eine Lücke gefunden und sind tatsächlich zurück in die Außenwelt gelangt.
Einfach durchgeschlüpft
Verantwortlich für den Fluchtversuch ist natürlich ein Bug, und das gleich auf doppelte Weise: Denn dass es jemandem überhaupt gelingt, die Barriere zu überwinden und damit die Spielwelt zu verlassen, ist natürlich vom Spiel nicht vorgesehen. Und es gelingt auch dem Ausbrecher auch nicht als Mensch, sondern nur nach der Verwandlung in eine eklige Blutfliege (Wenn ihr es auch probieren wollt: Den Zauber bekommt ihr von Torrez im Alten Lager oder von Cronos im neuen Lager).
Na gut, wenn man es genau nimmt, hat es wohl auch schon jemand als Harpyie geschafft. Auf Reddit gibt es trotzdem Dank und Glückwünsche für den Flüchtigen:
Danke! Jetzt muss ich mich nicht mehr damit abgeben, Lagern beizutreten und sowas. Ich hole mir die Rolle und tschüssikowski!Qaek3301
Dieser Typ spielt einfach schon das Gothic 2 Remake.explicit17
Hey, das ist illegal, komm sofort zurück zu mir!BarrierX
Vorsicht, weiter geht es mit Spoilern für die Hauptquest von Gothic!
Das schlechte Ende: Der namenlose Held macht sich mit der Blutfliegen-Transformationsrolle vom Acker, lässt alle zurück und den Schläfer erwachen.JustRaphiGaming
Tatsächlich ist das Ende aber noch nicht erreicht, die Geschichte geht nämlich noch weiter. Denn unser Ausreißer hat sich nicht damit begnügt, der Barriere zu entkommen, sondern ist sogar zum Versteck des Schläfers gelangt, auch wenn es bis sechs Uhr morgens gedauert hat. Vielleicht gibt es also doch kein schlechtes Ende für die Kolonie.
Unser Flüchtiger ist damit schon quasi bereit für ein Remake von Gothic 2, das zwar noch nicht bestätigt ist, für das die Chancen aber alles andere als schlecht stehen. Alkimia Interactive scheint der Idee gegenüber jedenfalls aufgeschlossen zu sein. Natürlich haben wir uns deshalb auch schon Gedanken zu einem möglichen Remake-Nachfolger gemacht, was wir uns dafür wünschen, lest ihr oben im Kasten.
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