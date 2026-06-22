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Flucht unmöglich? Stimmt nicht, im Gothic Remake könnt ihr dem Freiluftgefängnis entkommen! Ihr müsst dafür nur zu einer ekligen Blutfliege werden

Wer versucht, der magischen Barriere um das Minental zu entkommen, wird im Gothic Remake normalerweise unfreiwillig zu Grillgut. Aber jetzt hat jemand einen Bug gefunden - im wahrsten Sinne des Wortes.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
22.06.2026 | 12:26 Uhr

49,99 €

Wenn es nach Gomez ginge, blieben wir im Gothic Remake für alle Zeiten innerhalb der Barriere. Wenn es nach Gomez ginge, blieben wir im Gothic Remake für alle Zeiten innerhalb der Barriere.

Egal ob wir versuchen sie zu durchbrechen, uns unter ihr durchzugraben oder eine Lücke zu finden: Der magischen Barriere um das Minental zu entkommen, ist im Gothic Remake aussichtslos - dachten wir zumindest. Denn einige Spielerinnen und Spieler haben jetzt eine Lücke gefunden und sind tatsächlich zurück in die Außenwelt gelangt.

Einfach durchgeschlüpft

Verantwortlich für den Fluchtversuch ist natürlich ein Bug, und das gleich auf doppelte Weise: Denn dass es jemandem überhaupt gelingt, die Barriere zu überwinden und damit die Spielwelt zu verlassen, ist natürlich vom Spiel nicht vorgesehen. Und es gelingt auch dem Ausbrecher auch nicht als Mensch, sondern nur nach der Verwandlung in eine eklige Blutfliege (Wenn ihr es auch probieren wollt: Den Zauber bekommt ihr von Torrez im Alten Lager oder von Cronos im neuen Lager).

Wer der Barriere entkommen will, muss sich in ein ekliges Monster verwandeln. Wer der Barriere entkommen will, muss sich in ein ekliges Monster verwandeln.

Na gut, wenn man es genau nimmt, hat es wohl auch schon jemand als Harpyie geschafft. Auf Reddit gibt es trotzdem Dank und Glückwünsche für den Flüchtigen:

Danke! Jetzt muss ich mich nicht mehr damit abgeben, Lagern beizutreten und sowas. Ich hole mir die Rolle und tschüssikowski!

Qaek3301

Dieser Typ spielt einfach schon das Gothic 2 Remake.

explicit17

Hey, das ist illegal, komm sofort zurück zu mir!

BarrierX

Vorsicht, weiter geht es mit Spoilern für die Hauptquest von Gothic!

Video starten 25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Das schlechte Ende: Der namenlose Held macht sich mit der Blutfliegen-Transformationsrolle vom Acker, lässt alle zurück und den Schläfer erwachen.

JustRaphiGaming

Tatsächlich ist das Ende aber noch nicht erreicht, die Geschichte geht nämlich noch weiter. Denn unser Ausreißer hat sich nicht damit begnügt, der Barriere zu entkommen, sondern ist sogar zum Versteck des Schläfers gelangt, auch wenn es bis sechs Uhr morgens gedauert hat. Vielleicht gibt es also doch kein schlechtes Ende für die Kolonie.

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Unser Flüchtiger ist damit schon quasi bereit für ein Remake von Gothic 2, das zwar noch nicht bestätigt ist, für das die Chancen aber alles andere als schlecht stehen. Alkimia Interactive scheint der Idee gegenüber jedenfalls aufgeschlossen zu sein. Natürlich haben wir uns deshalb auch schon Gedanken zu einem möglichen Remake-Nachfolger gemacht, was wir uns dafür wünschen, lest ihr oben im Kasten.

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Gothic Remake

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Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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