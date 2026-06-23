Neuer Patch für Gothic Remake: Der Xardas-Bug in der Hauptquest wurde gefixt

Juhu ein Patch! Der neueste Hotfix löst ein schwerwiegendes Problem im Gothic Remake.

Gute Nachrichten für alle, die im Gothic Remake gerade bei der Hauptquest festhängen, weil der Dämon nicht mit ihnen sprechen will: Ein Hotfix für Update 1.0.2 zertritt den frisch eingeführten Bug wie eine Fleischwanze und löst auch andere Probleme. Wir haben alle Patch Notes für euch auf Deutsch.

Fixe Bugfixes

Der wichtigste Fix ist natürlich der für Xardas Dämon, für den bisher ein Workaround notwendig war. Der Bug führte dazu, dass der Dämon nicht mit dem Helden sprach, und die Hauptquest so nicht weitergeführt werden konnte. Aber es gibt auch noch ein paar andere Problemlösungen und Verbesserungen:

Die Spielstand- und Profillogik wurde verbessert

Neue Funktion zum Wiederherstellen von Spielstand-Profilen hinzugefügt, für den Fall, dass sie noch existieren, aber nicht im Spiel angezeigt werden.

Absturz behoben, der nach der Interaktion mit einem bebilderten Dokument auftrat

Problem behoben, bei dem Baal Lukor für manche Spieler nicht im Ork-Friedhof starb.

Problem behoben bei dem der falsche Täter zugewiesen wurde, wenn ein Verbrechen mit Magie begangen wurde.

Beziehungen im Angriff auf die Freie Mine korrigiert.

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Autoplay

Das war auch schon alles, was im neuen Hotfix steckt. Das vorausgehende Update 1.0.2 war natürlich deutlich umfangreicher. Neben zahlreichen Bugfixes wurden auch viele Zauber gestärkt, damit sich die Magie nicht so schwach anfühlt. Außerdem wurden die Kämpfe gegen Monster und Menschen schwieriger gemacht. Die kompletten Patch Notes gibt es unten im Kasten:

Während viele Spielerinnen und Spieler noch im Mintental umherwandern, wird natürlich auch schon weitergedacht. Viele Fans wünschen sich nach dem gelungenen Gothic Remake schon jetzt von Alkimia Interactive eine Neuauflage von Gothic 2. Da würden natürlich auch wir nicht nein sagen und haben uns schon ein paar Gedanken darüber gemacht, welche Wünsche wir an ein Remake von Gothic 2 hätten. Mehr dazu lest ihr oben im Kasten.