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Das Gothic Remake hat Hexer Geralt mit einem Easter Egg geehrt, das im Original noch undenkbar war

Fans sind auf ein Skelett gestoßen, das sie sicherlich nicht zufällig sofort an Geralt aus The Witcher denken lässt.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
22.06.2026 | 14:01 Uhr

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Wäre Geralt im Minental gelandet, hätte er sicher schnell den Respekt von Diego und den anderen gewonnen. Wäre Geralt im Minental gelandet, hätte er sicher schnell den Respekt von Diego und den anderen gewonnen.

Das Remake zu Gothic versucht einen Spagat aus Treue zur Vorlage und mutigen Neuerungen. Gemessen an den Reaktionen aus der Community gelingt ihm das mit Bravur! Die alte Gothic-Atmosphäre ist sofort wieder da und die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers hat auch nicht den Fehler gemacht, zu viele ungewünschte Quality-of-Life-Features einzubauen.

Trotzdem gibt es im Remake für Fans der ersten Stunde einiges Neues zu entdecken. Neben neuen Spielfeatures ist selbst die Welt stellenweise etwas anders aufgebaut und ihr findet dort manchmal Dinge, die es im Minental im Jahr 2001 noch nicht gab.

Wer hätte aber gedacht, dort plötzlich den guten alten Hexer Geralt zu entdecken? Oder zumindest, was scheinbar von ihm übrig ist. Wie ein Fan bemerkt, gibt es im Remake eine amüsante Anspielung auf The Witcher:

Da hat wohl jemand zu lange sein Bad genossen. Da hat wohl jemand zu lange sein Bad genossen.

Nur im Remake denkbar

Falls ihr euch gerade fragt, was das mit The Witcher zu tun hat: Die Platzierung des Skeletts in der Badewanne scheint eine Anspielung auf eine der bekanntesten Posen zu sein, in der wir Hexer Geralt immer wieder mal sehen.

Das Ganze geht auf eine der ersten Szenen zurück, die es in The Witcher 3 zu sehen gibt. In dem legendären Rollenspiel entspannt sich der Hexer anfangs in einem Waschzuber und legt dabei die Beine hoch. In etwa so, wie auch hier das Skelett.

Die Szene ist so ikonisch, dass wir sie in zahlreichen anderen Medien ebenfalls zu sehen bekamen. Allen voran etwa in der Netflix-Serie, wo sie Henry Cavill nachstellt. Es gibt sie aber auch als kuriose Sammlerfigur.

Original Netflix Figur

Original In The Witcher 3 lernen wir Geralt in der Badewanne kennen.

Netflix Auch bei Netflix wäscht sich der Hexer, auch wenn Henry Cavill hier die Beine nich anheben konnte.

Figur Die Figur ergänzt ein paar Details wie Kerzen und eine Quietscheente.

Das Skelett allein könnte noch Zufall sein, aber die Fleischwanze zwischen den Beinen wirkt zu verdächtig. Denn auch in The Witcher 3 kriecht ein insektenartiges Wesen in die Wanne, während Geralt darin badet.

Das Easter Egg gab es freilich im originalen Gothic noch nicht. Zwar hätte es damals schon Anspielungen auf The Witcher geben können, immerhin erschien die erste Witcher-Geschichte des Autors Andrzej Sapkowski bereits 1986 – doch im Gaming-Kosmos war Geralt damals kaum bekannt.

Der Badewannengag wurde zudem von The Witcher 3 geprägt und das Rollenspiel erschien erst 2016.

Video starten 25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

So findet ihr das Easter Egg

Wenn ihr Geralt im Gothic Remake selbst besuchen wollt, müsst ihr in den Süden des Minentals reisen. Dort müsst ihr in die Bergfestung gelangen, was allerdings nicht ohne Weiteres möglich ist. Ihr müsst Lester hierher via Quest begleiten.

Geralts Badewanne befindet sich ganz im Süden der Welt. Geralts Badewanne befindet sich ganz im Süden der Welt.

Dann geht es durch einen Turm immer weiter nach oben, bis man in einer Bibliothek ein kleines Rätsel lösen muss, um einen Geheimgang zu öffnen. Danach geht es erst eine Treppe und eine Leiter weiter nach oben, wo ihr dann durch ein Loch in einer Mauer springen könnt.

Dann befindet ihr euch in einem Saal. Die erste Tür von hier führt in das Gemach mit der Badewanne. Ein Raum weiter gibt es übrigens eine Truhe mit einer wertvollen Rüstung!

Dass in Gothic nun eine Anspielung auf The Witcher existiert, ergibt absolut Sinn. Die beiden Spiele sind sich vor allem atmosphärisch recht ähnlich und Fans des einen sind mit großer Wahrscheinlichkeit oft auch Fans des anderen.

Womöglich gibt es sogar noch mehr! Haltet einfach die Augen danach offen.

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Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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