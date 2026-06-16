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»Das ist noch nicht das Ende« - Im Gothic Remake steckt ein neues, blutiges Mysterium

Geht im Gothic Remake ein Serienmörder um? Ein Spieler ist ihm auf der Spur und hat bereits deutliche Beweise gefunden, aber noch ist die Geschichte nicht vorbei.

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Tillmann Bier
16.06.2026 | 12:11 Uhr

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Vorsicht, im Gothic Remake treibt vielleicht ein Mörder sein Unwesen. Vorsicht, im Gothic Remake treibt vielleicht ein Mörder sein Unwesen.

Gewalt ist im Minental sicherlich keine Seltenheit, Probleme werden nicht selten mit einem Schlag aufs Fressbrett gelöst. Aber im Gothic Remake gibt es noch schlimmeres: Offenbar treibt ein waschechter Serienmörder sein Unwesen. Ein Spieler ist ihm jetzt auf die Spur gekommen, noch hat er das Geheimnis dahinter aber nicht ganz aufgedeckt.

Blutige Trophäen

Der fleißige Detektiv trägt auf Reddit den Namen GameKapocs und hat seine bisherigen Ermittlungen in einem Post genau dokumentiert, mitsamt Bildern von den Tatorten. Vorsicht, es wird jetzt ziemlich blutig!

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Insgesamt fünf Leichen hat GameKapocs bisher in der Spielwelt entdeckt. Aber warum sollen sie überhaupt in Verbindung stehen? Tatsächlich wurden sie alle auf die selbe Weise getötet: Ein Messer steckt ihnen im Kopf. Außerdem wurden in ihren Körper seltsame Zeichen geritzt und neben ihnen findet sich jedes Mal ein kreisförmiges Symbol.

Außerdem gibt es noch ein blutiges Detail: Allen Opfern wurden die Ohren abgeschnitten. Zum Glück müssen wir uns aber wohl nicht mehr davor fürchten, dass der Mörder es auch auf uns abgesehen hat. Denn alles deutet darauf hin, dass selbst nicht mehr unter uns weilt: Neben einer der Leichen finden sich nämlich nicht nur sieben Paar menschliche Ohren, sondern auch eine seltsame Notiz:

Sie werden nicht aufhören. Nicht wenn ich trinke, nicht wenn ich blute, nicht wenn ich schlafe, wenn ich denn schlafen könnte. Keine Stimmen. Stimmen wären Gnade. Das Ding unter Stimmen. Ein Mann ist ruhig, wenn du ihn schneidest. Vielleicht die Ohren? Die, die ich genommen habe, waren die falschen. Falsche Form, falsche Größe. Keines passt. Jetzt habe ich ein Paar von ihnen und sie lassen mich nicht schlafen, Falsche Form, falsche Größe, falsch, falsch, falsch. Ein Paar bleibt übrig. Mein eigenes.

Hat der Mörder also selbst im Wahn gehandelt und schließlich selbst sein Leben beendet? Oder ist der Brief nur eine Ablenkung, die uns in Sicherheit wiegen soll? Das ist nicht die einzige Frage, die offen bleibt.

Fünf der sieben Ohrenpaare lassen sich zuordnen, was auch bedeutet, dass zwei Opfer noch irgendwo anders versteckt sein könnten. GameKapocs hofft, sie auch noch zu finden und so die ganze Geschichte hinter den blutigen Taten aufzudecken. Eine Theorie von ihm ist, dass die Morde mit dem Schläfer in Zusammenhang stehen.

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In den Kommentaren zum Thread wurden bereits einige Hinweise gegeben. Heisen91Y erzählt, dass die Leute im Alten Lager darüber tuscheln, dass jemand kürzlich herumschrie und versuchte, sich die Ohren abzuschneiden. NotNotAkam hat in der Wildnis die Vorbereitungen zu einem Ritual gefunden, dessen Anordnung mit einem blutigen Schädel in der Mitte dem kreisförmigen Symbol des Mörders ähnelt.

Bisher führt all das noch nicht zu einem größeren Geheimnis, aber wer weiß, was noch alles ans Licht kommt.

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Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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