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Ist das Gothic Remake in Wahrheit nur ein Fleischwanzen-Fiebertraum? Ein gut verstecktes Geheimnis klingt jedenfalls ganz danach

In der hintersten Ecke des Minentals verstecken sich möglicherweise die eigentlichen Drahtzieher des Rollenspiels.

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Marie-Lena Höftmann
01.07.2026 | 13:23 Uhr

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Eigentlich hat Koch Snaf mit den Fleischwanzen andere Pläne. Eigentlich hat Koch Snaf mit den Fleischwanzen andere Pläne.

Fleischwanzen sind die wohl kleinsten, schwächsten und friedlichsten Kreaturen im Minental. Das macht sie sowohl im originalen als auch im Gothic Remake zu einer beliebten Delikatesse, denn alles, was nötig ist, um sie kochfertig zu machen, ist ein beherzter Tritt.

Aber nicht alle Fleischwanzen lassen sich von Snaf im Alten Lager einfach so zu Ragout verarbeiten. Eine standhafte Gruppe von wahren Helden hat sich in einer Höhle verschanzt, und vielleicht entspringt das Chaos im Minental ja sogar ihrer eigenen Fantasie.

Video starten 1:07:13 Was taugt das Gothic Remake wirklich?

Harmlose Rollenspiel-Session oder ...?

Ganz in der Nähe des Orkfriedhofs, auf dem ihr eigentlich nach Baal Lukor suchen sollt, befindet sich eine kleine Höhle, in der sich fünf Fleischwanzen versammelt haben. Den genauen Ort seht ihr in einem Video von John Gothic (von wem auch sonst).

Auf einer hölzernen Kiste an einer bemalten Höhlenwand sitzen die wackeren Insekten im Kreis um eine Karte, die ein wenig an einen Dungeon erinnert. Die Schnabelkerfen scheinen selbst in ein klassisches Tabletop-Rollenspiel vertieft zu sein und beim genaueren Hinsehen kann man auch erahnen, in was für einem Dungeon sie sich gerade herumtreiben.

Die Map in der Mitte sieht der Karte des Alten Lagers nämlich verdächtig ähnlich:

Links: Das Layout des Alten Lagers. Rechts: Die Karte, auf der die Fleischwanzen spielen. Links: Das Layout des Alten Lagers. Rechts: Die Karte, auf der die Fleischwanzen spielen.

Nun könnten die Wanzen tatsächlich einfach ein unverfängliches Pen & Paper mit realistischem Setting spielen oder sie sind tatsächlich diejenigen, die sich das Setting überhaupt erst ausgedacht haben.

Oder aber sie planen, ihre zu Gourmet-Gerichten verarbeiteten Angehörigen und Freunde mit einem blutigen Vergeltungsakt zu rächen und sich Snaf höchst persönlich vorzuknöpfen.

Was es auch am Ende ist, wir scheinen Fleischwanzen in all den Jahren komplett unterschätzt zu haben.

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Apropos Altes Lager: Wir haben euch kürzlich gefragt, was denn jetzt eigentlich die beste Fraktion im gesamten Minental ist und ihr habt zahlreich abgestimmt. Euer Urteil lest ihr in dem Artikel, den wir euch in der obigen Box verlinkt haben.

Dort findet ihr außerdem weitere, heitere Easter Eggs und Geschichten aus Gothic, darunter diverse Warnungen vor Sumpfkraut und die Überreste des Hexers Geralt höchstpersönlich.

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Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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