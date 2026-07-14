Gothic Remake: Dank einer genialen Idee verläuft sich dieser Spieler nie mehr im Minental

Wer weiß, vielleicht verkauft Graham im alten Lager ja auch Mauspads ...

Wer sich im Gothic Remake zurechtfinden will, muss entweder einen guten Orientierungssinn haben, oder bei Kartenmaler Graham blechen: Neben der Weltkarte gibt es auch noch detailliertere Übersichten zu den einzelnen Lagern und billig sind die für Neulinge im Minental nicht gerade.

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten: Ein Gothic-Fan, der auf Reddit unter dem Namen AlphaMaru unterwegs ist, hat die Karten ganz ohne Erz-Investition jederzeit vor Augen.

Damit ich mich nie verlaufe

AlphaMaru präsentiert in einem Post seine Alternativlösung zu den Ingame-Karten, für die er statt Erzbrocken Złoty blechen musste. Er hat sich nämlich alle Karten einfach auf ein großes Mauspad drucken lassen:

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Zwei Drittel des Mauspads werden von der großen Karte des gesamten Minentals ausgefüllt, rechts ist dann noch Platz für die einzelnen Lager. Im Post verlinkt der gewitzte Spieler dann noch die hochauflösenden Grafiken, die er für den Druck verwendet hat. Die hat er an eine polnische Website geschickt, die personalisierte Mauspads herstellen. Es gibt für so etwas aber auch eine deutschsprachige Website, falls ihr gerade auf Ideen gekommen seid.

11:37 Gothic 2 ist noch so viel besser, als ich gedacht habe!

Autoplay

Für die Idee bekommt AlphaMaru eine Menge Lob von anderen Fans, und natürlich auch den ein oder anderen Witz:

Das ist sehr clever! Wäre ein guter Merch-Artikel. TheGreatManitou

Ich will auch, episch! ShinySubmarine

Diego schickt mich, er hat gesagt du kannst mir eine Karte geben? sakosak

Hast du dafür das Karten-Achievement bekommen? Outrageous-Slide7172

Natürlich hat so eine physische Karte auch ihre Nachteile im Vergleich zu den Ingame-Maps. Zwar muss man die Karte nicht erst öffnen, dafür sieht man aber auch die eigene Position dort nicht. Außerdem kann man keine Markierungen setzen. Naja, es sei denn man malt einfach das Mauspad an. Trotzdem haben wir jetzt eine Vision: Für jedes Open-World-Spiel ein Mauspad mit der passenden Karte - Das wäre doch was!