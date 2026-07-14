Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

House of the Dragon trifft Kingdom Come 2: Der Knochenteufel wütet jetzt in Westeros und ist dort ein noch viel größerer Drecksack

Der Knochenteufel ist Kingdom Come: Deliverance 2 zwar Heinrichs Verbündeter, aber wie schon sein Name sagt, alles andere als ein Engel. Sein Schauspieler schlüpft jetzt in House of the Dragon in eine noch fiesere Rolle.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
14.07.2026 | 05:19 Uhr

28,99 €

Ormund Hohenturm (James Norton) trifft in der neuesten Folge von HotD auf den Schauspieler des Knochenteufels aus Kingdom Come 2. (Bildquelle: Theo WhitemanHBO) Ormund Hohenturm (James Norton) trifft in der neuesten Folge von HotD auf den Schauspieler des Knochenteufels aus Kingdom Come 2. (Bildquelle: Theo Whiteman/HBO)

An egoistischen, grausamen und hinterhältigen Figuren mangelt es in der Welt von Game of Thrones ja keineswegs. Ein besonders fieser Geselle kommt auch in der vierten Folge der dritten Staffel von House of the Dragon vor. Der Soldat aus der Armee von Ormund Hohenturm wird dabei vom selben Schauspieler verkörpert wie der Knochenteufel aus Kingdom Come: Deliverance 2. Das passt ja wie die Faust aufs Auge.

Ich habe ihn sofort bemerkt!

Obacht, es geht jetzt um Spoiler zur neuesten Folge von House of the Dragon und Kingdom Come 2, ihr wurdet gewarnt!

Video starten 2:03 House of the Dragon: Im Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

Vielleicht könnt ihr euch nicht mehr an Garricks Namen erinnern, aber wahrscheinlich an seine Taten: Der einfache Soldat aus der Armee von Ormund Hohenturm wird nach der Eroberung von Stolperstadt im Haus des Drachenreiters Hugo stationiert, eine Vorsichtsmaßnahme damit Rhaenyras Drachenreiter nicht einfach die Stadt angreifen.

Garrick versucht allerdings, Hugos Frau zu vergewaltigen, bricht ihr dabei den Arm und verletzt auch ihren Bruder. Der Fall landet schließlich vor Ormund, der eine drakonische Strafe verhängt: Garrick wird kastriert und ihm wird ebenfalls der Arm gebrochen.

Garrick aus House of the Dragon (Bildquelle: HBO) Der Knochenteufel aus Kingdom Come 2 Garrick aus House of the Dragon (Bildquelle: HBO) Der Knochenteufel aus Kingdom Come 2

Hättet ihr ihn wiedererkannt?

Verkörpert wird Garrick von Douglas Russell (The Batman, Let Us Prey) und den dürften viele von euch als den ebenfalls charakterlich fragwürdigen Knochenteufel aus Kingdom Come 2 wiedererkennen. Er ist einer der wichtigsten Verbündeten von Heinrich, sein gleichnamiges historisches Vorbild Hynek von Kunstadt war ein Adeliger und Raubritter.

Der Knochenteufel ist wie auch Garrick kein besonders guter Mensch: Während der Hauptquest von Kingdom Come 2 will er etwa ein ganzes Dorf niederbrennen, um die Verteidiger der Burg Maleschau vor die Tore zu locken. Später will er außerdem während einer Belagerung Heinrichs Hund verspeisen - na gut, das ist vielleicht weniger schlimm in einer verzweifelten Situation. Jedenfalls ist er ein richtig fieser Kerl und eine Figur, die man nicht so schnell vergisst. Auf Reddit gibt es etwa diverse Stimmen von Kingdom-Come-Fans zu seinem Auftritt:

Einer meiner Lieblings-Charaktere in Kingdom Come 2.

Hadiseh2000

Ich habe ihn sofort bemerkt!

FeistyRequirement854

Die Szene in der Herberge, nachdem man die gesamte Teufelsbande gerettet hat, ist immer noch die Zwischensequenz eines Videospiels, die mich am meisten zum Lachen gebracht hat. Der Knochenteufel hat eine herausragende Darstellung abgeliefert.

funkmydunkyouslunk
Mehr zum Thema
»Sie haben mich gefragt, ob ich ein Polster will« - Für eine der emotionalsten Szenen in House of the Dragon musste ein Schauspieler einiges über sich ergehen lassen
von Jesko Buchs
»Sie haben mich gefragt, ob ich ein Polster will« - Für eine der emotionalsten Szenen in House of the Dragon musste ein Schauspieler einiges über sich ergehen lassen
Zu realistisch: Eine der größten Mods zu Kingdom Come 2 werdet ihr niemals spielen können, dabei klang sie so gut
von Michael Sonntag
Zu realistisch: Eine der größten Mods zu Kingdom Come 2 werdet ihr niemals spielen können, dabei klang sie so gut
Jeder kennt Heinrich aus Kingdom Come, aber wir haben ihn in einem der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten erspäht
von Tristan Gudenrath
Jeder kennt Heinrich aus Kingdom Come, aber wir haben ihn in einem der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten erspäht

Viele der Schauspielerinnen und Schauspieler aus Kingdom Come 2 verfolgen natürlich auch außerhalb des Spiels eine Karriere. Tom McKay war etwa schon in diversen Filmen zu sehen, wir haben ihn kürzlich sogar in einem richtig miesen Horrorfilm aufgespürt (mehr dazu oben im Kasten).

Aber nicht jeder ist gleichermaßen erfolgreich: Der Darsteller von Hans Capon, Luke Dale, monierte etwa kürzlich, dass sein Auftritt im Rollenspiel ihm keine weiteren Rollen beschert habe. Immerhin ist Dale aber auf Twitch als Streamer recht erfolgreich.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Kingdom Come: Deliverance II
Tipp GamesPlanet Website
Kingdom Come: Deliverance II
ab 28,99 €

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2

Genre: Rollenspiel

Release: 04.02.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

House of the Dragon trifft Kingdom Come 2: Der Knochenteufel wütet jetzt in Westeros und ist dort ein noch viel größerer Drecksack

vor einer Woche

Jeder kennt Heinrich aus Kingdom Come, aber wir haben ihn in einem der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten erspäht

vor einer Woche

Zu realistisch: Eine der größten Mods zu Kingdom Come 2 werdet ihr niemals spielen können, dabei klang sie so gut

vor einer Woche

Kingdom Come: Deliverance - Ein vielversprechendes Brettspiel kommt und eine deutsche Übersetzung ist in Arbeit

vor 2 Wochen

Kingdom Come 2 hat überraschend eine kleine, neue Quest bekommen und ich liebe alles daran
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Über The Odyssey wird schon vor Kinostart viel diskutiert und geschimpft, doch das juckt Christopher Nolan kein bisschen

vor 44 Minuten

Über The Odyssey wird schon vor Kinostart viel diskutiert und geschimpft, doch das juckt Christopher Nolan kein bisschen
Gothic Remake: Dank einer genialen Idee verläuft sich dieser Spieler nie mehr im Minental

vor 48 Minuten

Gothic Remake: Dank einer genialen Idee verläuft sich dieser Spieler nie mehr im Minental
House of the Dragon trifft Kingdom Come 2: Der Knochenteufel wütet jetzt in Westeros und ist dort ein noch viel größerer Drecksack

vor einer Stunde

House of the Dragon trifft Kingdom Come 2: Der Knochenteufel wütet jetzt in Westeros und ist dort ein noch viel größerer Drecksack
Wie geht es weiter bei Nvidia? Wer auf RTX 6000 wartet, muss wohl noch viel Geduld aufbringen   1     1

vor 10 Stunden

Wie geht es weiter bei Nvidia? Wer auf RTX 6000 wartet, muss wohl noch viel Geduld aufbringen
mehr anzeigen