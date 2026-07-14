House of the Dragon trifft Kingdom Come 2: Der Knochenteufel wütet jetzt in Westeros und ist dort ein noch viel größerer Drecksack

Ormund Hohenturm (James Norton) trifft in der neuesten Folge von HotD auf den Schauspieler des Knochenteufels aus Kingdom Come 2. (Bildquelle: Theo Whiteman/HBO)

An egoistischen, grausamen und hinterhältigen Figuren mangelt es in der Welt von Game of Thrones ja keineswegs. Ein besonders fieser Geselle kommt auch in der vierten Folge der dritten Staffel von House of the Dragon vor. Der Soldat aus der Armee von Ormund Hohenturm wird dabei vom selben Schauspieler verkörpert wie der Knochenteufel aus Kingdom Come: Deliverance 2. Das passt ja wie die Faust aufs Auge.

Ich habe ihn sofort bemerkt!

Obacht, es geht jetzt um Spoiler zur neuesten Folge von House of the Dragon und Kingdom Come 2, ihr wurdet gewarnt!

2:03 House of the Dragon: Im Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

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Vielleicht könnt ihr euch nicht mehr an Garricks Namen erinnern, aber wahrscheinlich an seine Taten: Der einfache Soldat aus der Armee von Ormund Hohenturm wird nach der Eroberung von Stolperstadt im Haus des Drachenreiters Hugo stationiert, eine Vorsichtsmaßnahme damit Rhaenyras Drachenreiter nicht einfach die Stadt angreifen.

Garrick versucht allerdings, Hugos Frau zu vergewaltigen, bricht ihr dabei den Arm und verletzt auch ihren Bruder. Der Fall landet schließlich vor Ormund, der eine drakonische Strafe verhängt: Garrick wird kastriert und ihm wird ebenfalls der Arm gebrochen.

Garrick aus House of the Dragon (Bildquelle: HBO) Der Knochenteufel aus Kingdom Come 2

Verkörpert wird Garrick von Douglas Russell (The Batman, Let Us Prey) und den dürften viele von euch als den ebenfalls charakterlich fragwürdigen Knochenteufel aus Kingdom Come 2 wiedererkennen. Er ist einer der wichtigsten Verbündeten von Heinrich, sein gleichnamiges historisches Vorbild Hynek von Kunstadt war ein Adeliger und Raubritter.

Der Knochenteufel ist wie auch Garrick kein besonders guter Mensch: Während der Hauptquest von Kingdom Come 2 will er etwa ein ganzes Dorf niederbrennen, um die Verteidiger der Burg Maleschau vor die Tore zu locken. Später will er außerdem während einer Belagerung Heinrichs Hund verspeisen - na gut, das ist vielleicht weniger schlimm in einer verzweifelten Situation. Jedenfalls ist er ein richtig fieser Kerl und eine Figur, die man nicht so schnell vergisst. Auf Reddit gibt es etwa diverse Stimmen von Kingdom-Come-Fans zu seinem Auftritt:

Einer meiner Lieblings-Charaktere in Kingdom Come 2. Hadiseh2000

Ich habe ihn sofort bemerkt! FeistyRequirement854

Die Szene in der Herberge, nachdem man die gesamte Teufelsbande gerettet hat, ist immer noch die Zwischensequenz eines Videospiels, die mich am meisten zum Lachen gebracht hat. Der Knochenteufel hat eine herausragende Darstellung abgeliefert. funkmydunkyouslunk

Viele der Schauspielerinnen und Schauspieler aus Kingdom Come 2 verfolgen natürlich auch außerhalb des Spiels eine Karriere. Tom McKay war etwa schon in diversen Filmen zu sehen, wir haben ihn kürzlich sogar in einem richtig miesen Horrorfilm aufgespürt (mehr dazu oben im Kasten).

Aber nicht jeder ist gleichermaßen erfolgreich: Der Darsteller von Hans Capon, Luke Dale, monierte etwa kürzlich, dass sein Auftritt im Rollenspiel ihm keine weiteren Rollen beschert habe. Immerhin ist Dale aber auf Twitch als Streamer recht erfolgreich.