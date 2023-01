Holy moly: Das Gothic Remake zeigt den neuen, gruseligen Look der Molerats

Halb Riesenratte, halb Nacktmull: Die Molerats gehören zu den ikonischen Gegnern im Rollenspiel-Klassiker Gothic und sind selbstverständlich auch im Gothic Remake wieder mit von der Partie!

Nachdem wir im November 2022 erst einen Blick auf die neuen furchterregenden Goblins werfen konnten, gibt’s jetzt neues Bildmaterial dieser bedrohlichen Rattenart. Auf Twitter teilte der offizielle Gothic-Account folgendes Artwork:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Begleitet wird das Bild von einer kleinen Anekdote, die ein Mysterium aus dem Original aufgreift. Im Text heißt es:

Hattet ihr jemals das Gefühl, nach einer Quest in Gothic mit unbeantworteten Fragen dazustehen? Zum Beispiel die Quest über den vermissten Nek vom Alten Lager? Wie konnte ein kampferprobter Wächter nicht mit drei Molerats fertig werden? Klingt doch ein wenig verdächtig! Alles kann passieren, man sollte die Möglichkeit nicht von der Hand weisen. Die pinkhäutigen Kreaturen leben in Gruppen von drei bis vier Tieren und verstecken sich vor dem Sonnenlicht. Zusammenkönnen sie dennoch eine Gefahr darstellen!

Werden wir im Remake also vielleicht endlich mehr über eine 22 Jahre alte Quest erfahren? Sicher ist jedenfalls, dass die grausigen Ratten ohne Fell wieder zurückkehren werden und erneut das Minental und andere Teile von Khorinis heimsuchen werden!

Damit ihr einen Vergleich zwischen den Molerats des Originals von 2001 und dem neuen Erscheinungsbild habt, hier noch die direkte Gegenüberstellung:

Immerhin: Im ursprünglichen Gothc waren Molerats normalerweise nicht übermäßig aggressiv und kämpften erst, wenn wir uns ihnen zu sehr näherten und die Warnschreie ignorierten. Und auch wenn sie eklig aussehen mögen, eignete sich ihr Fleisch zumindest als Nahrungsquelle.

Wenn ihr alle Details zum Gothic Remake hören und vor allem selbst sehen wollt, empfehlen wir euch unser 12-minütiges Preview-Video von der gamescom 2022.

Dort sind wir vor allem der Frage auf den Grund gegangen, was das Remake anders (und besser) macht:

12:28 Remake von Gothic 1 - Was ist anders, was wird besser?

Zuletzt hatten die Entwickler im Dezember 2022 ein erstes Bild aus dem Alten Lager geteilt und damit bei uns und vielen Fans nostalgische Gefühle ausgelöst. Wir haben den Screenshot deshalb bis ins kleinste Detail analysiert!

Ein Release für das Remake ist aber leider auch weiterhin nicht in Sichtweite, aber ihr könnt das Spiel zumindest bei Steam auf die Wunschliste setzen.

Was haltet ihr vom Look der neuen Molerats? Welche Monstertypen würdet ihr gern als nächstes in Augenschein nehmen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!