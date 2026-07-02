Die Schnellreise im Gothic Remake lässt sich auch ohne offiziellen Patch deutlich komfortabler regeln

Die nützlichen Schnellreise-Teleportrunen aus dem Gothic Remake klappern normalerweise lose im Inventar herum. Eine praktische Mod fasst sie zu einem Menü zusammen.

Das Gothic Remake modernisiert den deutschen Rollenspiel-Klassiker von Piranha Bytes an vielen Ecken. Doch an manches hat auch Remake-Entwickler Alkimia Interactive nicht gedacht: Ein Modder zeigt jetzt, wie zeitgemäßer Komfort im Jahr 2026 aussehen kann.

Sein kostenloser Download erspart euch Gefummel im Inventar: Die Schnellreise mit den Teleportrunen findet ab sofort in einem Kreismenü statt, das sich nahtlos in das Interface des Spiels einfügt.

Komfort trifft auf Minental-Atmosphäre

Im originalen Gothic wie dem Remake ist euer Charakter erst einmal viele Stunden auf seine Füße angewiesen, um im Minental herumzukommen. Das Remake bringt zwar Scavenger-Reiten mit sich, setzt bei den später freigeschalteten Teleporter-Runen für die Schnellreise zu den Feuermagier oder ins Sumpflager aber auf die klassische Benutzung im Inventar und per Schnellzugriffsleiste.

Die Modifikation namens Teleport Radial Menu des Users r0ughers schafft hier Abhilfe. Sie stellt eine kreisrunde Übersicht bereit, die optisch im steinernen Design des Hauptspiels gehalten ist. Sobald die entsprechende Taste gedrückt wird, öffnet sich das Menü und zeigt alle aktuell im Besitz befindlichen Runen übersichtlich an.

Die Größe des Menüs könnt ihr in mehrere Stufen anpassen. Der Gothic-Remake-Modder lässt euch die Wahl, wie groß ihr die Teleportrunen auf eurem Bildschirm wollt.

Das System nutzt ausschließlich die regulär im Spielverlauf erworbenen Teleportsteine. Es handelt sich nicht um eine Cheat-Funktion, sondern um eine reine Komfort-Erweiterung.

Die Benutzeroberfläche reagiert dynamisch auf den Mauszeiger, blendet die Namen der Zielorte ein und nutzt beim Auslösen die originalen Effekte des Spiels. Nach einer erfolgreichen Teleportation steckt der Charakter die Rune automatisch wieder weg. Wird der Zauber abgebrochen, bleibt die Aktion ohne Folgen.

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Autoplay

Lückenlos integriert und anpassbar

Die Modifikation zeichnet sich durch eine technische Umsetzung aus, die an die Arbeit eines professionellen Entwicklerstudios erinnert. Statt User damit zu nerven, externe Konfigurationsdateien zu bearbeiten, bettet sich die Erweiterung direkt in das Steuerungsmenü des Spiels ein. Unter den Optionen für die Erkundung lässt sich die Standardtaste, welche auf dem Buchstaben T liegt, frei neu belegen.

Auch das visuelle Erscheinungsbild lässt sich im laufenden Spiel anpassen. Ihr könnt die Skalierung und die Position des Kreismenüs verändern, um das Interface auf die eigene Bildschirmauflösung oder persönliche Vorlieben abzustimmen. Sogar eine zusätzliche Tasche für alternative Transportmittel ist integriert, was für weitere Gegenstände nützlich sein kann.

So installiert ihr die Teleport-Mod

Für die Installation wird das Tool UE4SS in einer experimentellen Version benötigt. Die Dateien dieses Frameworks müssen in das Hauptverzeichnis des Gothic Remakes eingefügt werden.

Danach kann die eigentliche Modifikation entweder über den Vortex Mod Manager oder durch manuelles Kopieren der Daten in das Hauptverzeichnis installiert werden. Der Entwickler arbeitet fortlaufend an der Stabilität. Kleinere Fehler, wie ein kurzzeitiges Blockieren des Menüs nach einer Verwandlung in Tiere, wurden in den jüngsten Beta-Versionen bereits behoben.