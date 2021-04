Wann gibt es wieder mehr Grafikkarten? Nvidia wagt neue Prognose

Im Rahmen eines jährlichen Investoren-Treffens hat sich Nvidias Chief Financial Officer Colette Kress zur Lage auf dem Grafikkarten geäußert. Dabei bestätigt sie einmal mehr, dass 2021 kein gutes Jahr für Spieler ist und sein wird, die auf der Suche nach neuer, leistungsstarker Hardware sind.

Eine kleinen Hoffnungsschimmer gibt es zwar dennoch, aber allzu viel sollten wir uns davon wohl nicht versprechen (via PC Magazine).

