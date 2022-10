Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei kostenlosen Spiele?

Es ist mal wieder soweit, Epic verschenkt erneut zwei Spiele! Welche Titel sich hinter der neuen Gratis-Aktion verbergen und wer ihnen eine Chance geben sollte, klären wir hier.

Aber erst Mal die wichtigsten Eckdaten zu den kostenlosen Spielen:

Darkwood: Um im Survival-Horror zu überleben, erkundet ihr zu Tage die Open World, während ihr in der Nacht in Verstecken um eure Sicherheit bangt.

Um im Survival-Horror zu überleben, erkundet ihr zu Tage die Open World, während ihr in der Nacht in Verstecken um eure Sicherheit bangt. ToeJam & Earl: Back in the Groove! Führt euch zurück in die frühen 90er Jahre. In dieser modernisierten Fortsetzung des Klassikers schlüpft ihr in die namensgebenden Aliens und erlebt ein Abenteuer nach dem anderen.

Das Angebot gilt wie immer bei den Gratis-Spielen bei Epic genau sieben Tage lang und endet somit am 20. Oktober um 17 Uhr. Falls ihr direkt zuschlagen wollt, führt euch dieser Link zur Aktion:

Das könnt ihr von Darkwood erwarten

Horrorspiele erleben wir meist aus der First- oder Third-Person-Perspektive. Das Geschehen kann dadurch immersiver rüberkommen, wir sind näher am Geschehen dran. Darkwood fährt aber einen gänzlich anderen Ansatz.

Hier spielen wir aus der Top-Down-Perspektive, was den Effekt hat, dass wir nicht sonderlich weit sehen können. Die ständige Angst, was sich wo befindet, kann dadurch noch leichter ausgenutzt werden. Kollege Michi zeigt in folgendem Video, wie effektiv die Methode bei ihm war:

Ihr nutzt in Darkwood den Schutz des Tageslichts, um Ressourcen in der Open World zu sammeln, müsst euch aber in der Nacht vor allerlei alptraumhaften Wesen verstecken. Dazu solltet ihr Fallen aufstellen, Türen verrammeln und euch auf das Schlimmste gefasst machen.

Das Spiel nimmt euch auch sicher nicht bei der Hand, ohne jegliche Hilfen oder Questmarker müsst ihr eigenständig in der Welt von Darkwood überleben.

Für wen könnte Darkwood interessant sein?

Natürlich solltet ihr vor Horror-Spielen nicht panisch davon laufen – das spart ihr euch für die Nacht in Darkwood auf. Falls ihr aufgrund der ungewöhnlichen Perspektive jedoch skeptisch seid, solltet ihr über euren Schatten springen und dem Titel eine Chance geben. 94 Prozent positive Rezensionen auf Steam kommen immerhin nicht von ungefähr!

Unsere Topliste der besten Survival-Spiele, in der Darkwood übrigens auch vorkommt, findet ihr in folgendem Artikel:

Was sich hinter ToeJam & Earl: Back in the Groove! verbirgt

Die beiden farbenfrohen Aliens haben schon 1991 eine Bruchlandung auf der Erde hingelegt. Knapp 28 Jahre später ist ihnen das Missgeschick erneut geschehen! In etwas schickerer Optik sucht ihr wieder nach den Bauteilen, um eure Rakete wieder startklar zu machen.

Mit einem Soundtrack, der den 90ern gerecht wird, durchforstet ihr die Level und löst Rätsel, Minispiele und andere Aufgaben. Dabei orientiert sich das Adventure sehr stark an seinen Wurzeln.

Wer sollte ToeJam & Earl 2 eine Chance geben?

Wenn ihr euch nostalgisch an die guten alten Zeiten von damals zurückerinnern wollt, solltet ihr mal in den Nachfolger reinschnuppern. Ansonsten ist der Titel an die junge Generation von Spielern und Spielerinnen gerichtet.

Werdet ihr euch eines der kostenlosen Spiele holen? Oder hofft ihr lieber auf eine bessere Ausbeute in der nächsten Woche? Schreibt es uns in die Kommentare!