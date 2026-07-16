Kostenlos bei Epic: Diese Woche bekommt ihr einen echten Rollenspiel-Geheimtipp und haarsträubenden Psycho-Horror

Epic schickt euch wahlweise in die 80er oder eine gruselige Horror-Wohnung.

Riecht ihr das auch? Das ist der unvergleichliche Frischeduft des Donnerstags, dem Tag vor Freitag, an dem das Wochenende zum Greifen nah ist. Und falls ihr da noch nichts vorhabt, hat Epic genau die richtige Inspiration für euch: Gratisspiele!

Noch bis zum 23. Juli 2026 um 16:59 Uhr dürft ihr zwei Geschenke einsammeln. Dieses Mal gibt's Echo Generation Midnight Edition und Luto.

Echo Generation: Midnight Edition

1:06 Echo Generation - Mystisches 90er Jahre-Adventure

Autoplay

Ganz im Stile von Stranger Things schlüpft ihr in Echo Generation in die Rolle von Kindern, die in den 90er Jahren dunklen Mysterien auf die Schliche kommen.

Nach einem seltsamen UFO-Absturz wimmelt es in eurer Heimatstadt vor kruden Maschinenwesen, denen ihr mit Haustieren und anderen Begleitern in rundenbasierten Kämpfen die Hölle heiß macht. Dafür verbessert ihr eure Fähigkeiten durch das Sammeln von Comic-Büchern und Abschließen von Minispielen, die ihr in der Stadt beim Erkunden findet.

Die Midnight Edition ist eine Art Mini-Remaster des Original-Abenteuers, das mit einigen Quality-of-Life-Features daherkommt, wie der Schnellreise und einem Quest-Tracker.

Luto

1:15 Im neuen Horrorspiel Luto rennen Geister mit Bettlaken auf dem Kopf herum - und wir würden am liebsten nur mit Nachtlicht spielen!

Wenn euch der Sinn nach »erwachsenerem« Grusel steht, dann kann Luto dieses Bedürfnis mit Sicherheit stillen. Das psychologische Horrorspiel tritt in die Fußstapfen von Visage und Silent Hill P.T., denn ihr macht nicht viel mehr als durch die Flure eurer Bude zu laufen - gruselig!

Na ja, ein bisschen mehr steckt schon dahinter. Eure Routine wird jeden Tag ein bisschen unheimlicher, denn Dinge sind nicht mehr da, wo ihr sie liegen lassen habt und ihr hört seltsame Geräusche, die aus dem Keller kommen. Das Spiel ergründet dabei das düstere Trauma der Hauptfigur.

Wenn es nach unserer Horror-Expertin Natalie geht, solltet ihr dieses Epic-Geschenk definitiv nicht liegen lassen.

Gratis auf Steam

Epic lässt diese Woche nicht als einziges den Gönner heraushängen. Auf Steam könnt ihr noch bis zum 17. Juli 2026 um 19 Uhr das Partyspiel Catch Me einsacken und behalten. Hier spielt ihr mit euren Freunden in einer 2D-Arena Fangen und sabotiert euch mit Items gegenseitig.

Wenn ihr trotzdem noch nicht das richtige Spiel fürs Wochenende gefunden habt, dann schaut doch einfach mal in der obigen Link-Box vorbei. Dort findet ihr aktuelle Schnäppchen und Neuveröffentlichungen auf Steam.