Wenn ihr von Rollenspielen nicht genug bekommen könnt, dann werft mal einen Blick in das kostenlose Entwickler-Tool namens Core. Eine recht einfach zu bedienende Editor-Software, die einem viele Teile der Spieleentwicklung dank vorgefertigter Assets und bereitgestelltem Code abnimmt. Anders als etwa der RPG-Maker setzt Core aber nicht auf Pixel-Optik, sondern auf die Unreal-Engine. Die Spiele haben also einen deutlich moderneren Look als bei der Konkurrenz.

Die Betreiber der Plattform hielten vor kurzem in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast (den Rechteinhaber von Dungeons & Dragons) einen Rollenspiel-Wettbewerb ab, in dessen Folge über 150 kleinere, aber kostenlose Rollenspiele entstanden sind.

Link zum YouTube-Inhalt

Worum es im Wettbewerb ging

Das Pen&Paper-System von Dungeons & Dragons bildet die Grundlage vieler Rollenspiele und war unter anderem die Inspiration für die ersten PC-Rollenspiele überhaupt. Auch einige der besten RPGs aller Zeiten, setzen für ihr Regelsystem auf verschiedene Versionen von DnD. Beispielsweise Baldur's Gate oder Neverwinter Nights.

Während des Wettbewerbs riefen die Betreiber von Core ihre Community dazu auf, sich mithilfe ihres Tools an einem DnD-Spiel zu versuchen und das Ergebnis dann einzureichen. Insgesamt wurden Geldpreise in einer Höhe von 20.000 Dollar ausgeschüttet. Es gab Platzierungen in insgesamt fünf verschiedenen Kategorien.

Dungeons, Höhlen und Katakomben: Hier geht es natürlich um den Klassiker. In die Finsternis hinabsteigen und herausfinden, welche dunklen Geheimnisse und furchterregenden Schrecken dort lauern. Der Sieg in dieser Kategorie ging an das Spiel: Treasure of Baland-Ur. Die Wildnis: Wem Höhlen und Kavernen zu dunkel sind, kann in DnD auch verwunschene Wälder oder schroffe Gebirge erkunden. Der Sieg in dieser Kategorie ging an das Spiel: New Lumeria: Stillwater. Festungen und Türme: Was wäre eine mittelalterliche Fantasy-Welt ohne Burgen und Magiertürme? Hier geht es darum, diese Gebäude entweder als Ruinen oder intakt zu erforschen. Der Sieg in dieser Kategorie ging an das Spiel: Best Little Horror House. Elementare Ebenen: In DnD gibt es außerweltliche Sphären, die teilweise den fünf Elementen geweiht sind. Auch diese anderen Realitäten können von unseren Helden bereist werden. Der Sieg in dieser Kategorie ging an das Spiel: Corruption of Aurealis. Bestes Spiel: Der Hauptpreis ging an das beste Spiel allgemein. Bewertet wurde vor allem der ästhetische Anspruch, die Geschichte und ganz besonders die Interaktivität. Der Sieg in dieser Kategorie ging an das Spiel: Forgotten Cisterns.

Ihr könnt jedes dieser kleinen Rollenspiele selbst ausprobieren und müsst dafür lediglich Core runterladen und euch einen Account erstellen. Ihr könnt nach der Installation dann einfach den obigen Links folgen, und über den Play-Knopf direkt das Programm starten und loslegen. Ihr könnt euch aber auch die Hub-Welt namens Corehaven runterladen, von wo sich jeder Gewinner des Wettbewerbs einfach ansteuern lässt.