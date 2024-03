Gratisrollenspieltage gestartet: Wie ihr am Wochenende kostenlos viele Pen&Paper abstauben könnt

Am Wochenende gibt es viele Rollenspiel-Regeln kostenlos, darunter auch Cthulhu, Avatar und Shadowrun.

Dieses Wochenende bietet sich die perfekte Gelegenheit für euch, wenn ihr schon immer mal Pen&Paper spielen wolltet, aber euch mit einem Einstieg schwertut. Die Gratisrollenspieltage sollen die Hürde für Außenstehende auf das absolute Minimum senken, damit ihr euch an das Hobby rantasten könnt.

Alles, was ihr im Grunde braucht, ist ein wenig Motivation! Denn während der Gratisrollenspieltage gibt es neben kostenlosen Regelversionen auch an verschiedenen Orten in Deutschland die Möglichkeit, einfach mal bei einer Runde mitzumachen.

Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zu den Gratisrollenspieltagen 2024.

Wann geht es los?

Start: Die Gratisrollenspieltage beginnen am 16. März 2024.

Die Gratisrollenspieltage beginnen am 16. März 2024. Ende: Am 23. März 2024 sind sie dann wieder vorbei.

Allerdings kann es auch gut sein, dass sich die Daten je nach Standort unterscheiden. Die Veranstalter geben die kostenlosen Druckmaterialien teilweise nur an bestimmten Tagen oder Uhrzeiten raus. Schaut also genau, wann der Veranstalter in eurer Nähe die Rollenspiele anbietet.

Welche Rollenspiele sind kostenlos?

Der wichtigste Teil dieser Tage sind natürlich die kostenlosen Rollenspiele, die ihr als große Box mit nach Hause nehmen könnt. Dazu muss gesagt werden, dass es sich bei den Materialien oft um entschlackte Versionen der Grundregeln handelt. Ihr bekommt also eher eine Art Demo als das ganze Buch. Sie sind aber trotzdem so aufgebaut, dass ihr damit bereits ein paar Spielrunden veranstalten könnt.

Im Video der Kollegen von Orkenspalter könnt ihr euch ansehen, wie die ganzen kostenlosen Inhalte in der Realität aussehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

YouTube-Inhalte erlauben

Link zum YouTube-Inhalt

Zusatzmaterial wie etwa Würfel oder auch Stift und Papier werden nicht verschenkt. Das sind die Gratisangebote in der Box:

Cthulhu Schnellstarter: Eine übersichtliche Einleitung in das wohl beliebteste Horror-Rollenspiel überhaupt.

Eine übersichtliche Einleitung in das wohl beliebteste Horror-Rollenspiel überhaupt. Shadowrun Schnellstarter: Eines der beliebtesten Regelsysteme rund um eine dystopische Cyberpunk-Welt mit Fantasy-Einflüssen.

Eines der beliebtesten Regelsysteme rund um eine dystopische Cyberpunk-Welt mit Fantasy-Einflüssen. Avatar Schnellstarter: Regeln in Kurzform zu dem neuen Avatar-Pen&Paper, das auf der beliebten Nickelodeon-Serie basiert.

Regeln in Kurzform zu dem neuen Avatar-Pen&Paper, das auf der beliebten Nickelodeon-Serie basiert. Der Almanach: Ein Sammelband für allerlei unterschiedlicher Abenteuer und Spielhilfen.

Ein Sammelband für allerlei unterschiedlicher Abenteuer und Spielhilfen. Die 12 Arbeiten des Herkules als OSR-Herausforderung: Ein Hilfsband für die Gestaltung von Herausforderungen im Oldschool-Rollenspiel.

Ein Hilfsband für die Gestaltung von Herausforderungen im Oldschool-Rollenspiel. Mausritter Schnellstarter: Ein äußerst verträumtes kleines Rollenspiel, indem ihr als Mäuse auf Abenteuerreise geht.

Ein äußerst verträumtes kleines Rollenspiel, indem ihr als Mäuse auf Abenteuerreise geht. Adventure Islands - Schnellstarter und Karte: Ihr seid Abenteurer auf hoher See und erkundet die Welt, in der es auch Magie gibt.

Ihr seid Abenteurer auf hoher See und erkundet die Welt, in der es auch Magie gibt. Spherechild Grundregelwerke: Das ist sogar ein vollständiges Regelwerk mit 300 Seiten und dreht sich um eine Fantasywelt mit vielen Sci-Fi-Einflüssen. Ist nur in jeder zweiten Box enthalten!

Das ist sogar ein vollständiges Regelwerk mit 300 Seiten und dreht sich um eine Fantasywelt mit vielen Sci-Fi-Einflüssen. Ist nur in jeder zweiten Box enthalten! Keys Schnellstarter: Ein abenteuerliches Regelwerk, das es eurer Gruppe erlaubt, mithilfe von Schlüsseln ganz unterschiedliche Dimensionen zu bereisen. Nur in jeder fünften Box enthalten!

Ein abenteuerliches Regelwerk, das es eurer Gruppe erlaubt, mithilfe von Schlüsseln ganz unterschiedliche Dimensionen zu bereisen. Nur in jeder fünften Box enthalten! Vier Brüder - Eine Spielhilfe für Supers! : Ein Hilfsband für das Superhelden-Rollenspiel Supers!, mit dem ihr Gruppen aufbaut, die aus vier Helden vom gleichen Typ bestehen.

: Ein Hilfsband für das Superhelden-Rollenspiel Supers!, mit dem ihr Gruppen aufbaut, die aus vier Helden vom gleichen Typ bestehen. Der Ewige Wald – Cairn Schnellstarter: Ein Oldschool-Abenteuer für das Rollenspiel-Carin, in dem ihr einen düsteren Wald erkundet.

Ein Oldschool-Abenteuer für das Rollenspiel-Carin, in dem ihr einen düsteren Wald erkundet. Ogerüberfall: Ein süßes kleines Abenteuer für die ganze Familie, in dem ihr als Oger die größte Zwiebel der Welt stehlt.

Ein süßes kleines Abenteuer für die ganze Familie, in dem ihr als Oger die größte Zwiebel der Welt stehlt. Stahlgrimm: Ihr untersucht das Verschwinden von geliebten Menschen und entdeckt die geheimnisvolle Stadt Stahlgrimm. Ist mit dem Regelwerk von Mörk Borg kompatibel.

Ihr untersucht das Verschwinden von geliebten Menschen und entdeckt die geheimnisvolle Stadt Stahlgrimm. Ist mit dem Regelwerk von Mörk Borg kompatibel. Wohnungen und Wale: Ein Erzählspiel ohne Würfel, in dem ihr als WG-Bewohner eurem Vermieter verheimlichen müsst, dass ihr Wale in der Wohnung habt. Wurde von den Kollegen bei OrkenspalterTV entworfen.

Ein Erzählspiel ohne Würfel, in dem ihr als WG-Bewohner eurem Vermieter verheimlichen müsst, dass ihr Wale in der Wohnung habt. Wurde von den Kollegen bei OrkenspalterTV entworfen. Kheleonida für DnD 5e: Ein vollständiges Setting für die aktuellste Version von Dungeon & Dragons, ebenfalls verfasst von OrkenspalterTV.

Ein vollständiges Setting für die aktuellste Version von Dungeon & Dragons, ebenfalls verfasst von OrkenspalterTV. Private-Eye-Szenario: Ein neues Abenteuer für das Detektiv-Rollenspiel Private Eye, in dem ein Hochzeitskleid gestohlen wird.

Ein neues Abenteuer für das Detektiv-Rollenspiel Private Eye, in dem ein Hochzeitskleid gestohlen wird. Subversion: Essen ist Leben: Ein Abenteuer für das Cyberpunk-Rollenspiel Subversion, in dem es um einen verwirrenden Auftrag geht.

Ein Abenteuer für das Cyberpunk-Rollenspiel Subversion, in dem es um einen verwirrenden Auftrag geht. Ziemlich zufälliges Zine: Eine zufällige Liste für Feiertagsbräuche aller Art.

Eine zufällige Liste für Feiertagsbräuche aller Art. Flyer – Was wollt ihr spielen?: Einfach ein hilfreicher Flyer, der eine Übersicht über existente Rollenspiel-Systeme gibt.

Einfach ein hilfreicher Flyer, der eine Übersicht über existente Rollenspiel-Systeme gibt. Das Albtraumschiff: Ein kurioses Erzählrollenspiel, das einfach das ZDF-Traumschiff mit Cthulhu-Monstern kombiniert.

Ein kurioses Erzählrollenspiel, das einfach das ZDF-Traumschiff mit Cthulhu-Monstern kombiniert. Raumzeit Technophob – Terras Erbe: Ein übersichtliches Sci-Fi-Rollenspiel samt Abenteuer rund um Technologie-Schmuggel.

Ein übersichtliches Sci-Fi-Rollenspiel samt Abenteuer rund um Technologie-Schmuggel. Troubleshooters: Die Dom-Entführung: Ein Abenteuer für ein neues Rollenspiel, das Action-Geschichten wie in frankobelgischen Comics erzählen will.

Ein Abenteuer für ein neues Rollenspiel, das Action-Geschichten wie in frankobelgischen Comics erzählen will. Cats of Cthulhu: Hier bekommt ihr Charakterkarten für die Katzen-Version des Cthulhu-Rollenspiels. Ja, ihr spielt hier als flauschige Vierbeiner.

Hier bekommt ihr Charakterkarten für die Katzen-Version des Cthulhu-Rollenspiels. Ja, ihr spielt hier als flauschige Vierbeiner. Splittermond: Expeditionshandel Parveos: In dieser Spielhilfe stecken jede Menge Infos zu einem bekannten Unternehmen in der Welt von Splittermond.

Wo gibt es das alles?

Wenn ihr euch eine Box mit all diesen Inhalten abholen wollt, müsst ihr nach einem Veranstalter in eurer Nähe suchen. Dieses Jahr sind in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz ganze 170 Veranstalter dabei. Eine komplette Liste würde den Rahmen sprengen. Deshalb verweisen wir auf die offizielle Webseite, wo sämtliche Veranstalter aufgelistet sind:

Achtet auf die Öffnungszeiten! An einigen Standorten wird es außerdem Rollenspielrunden geben, an denen ihr ebenfalls teilnehmen könnt. Falls ihr nicht vor Ort sein könnt, lassen sich viele der kostenlosen Rollenspiele auch auf der Webseite als PDF runterladen. Die PDFs sind für die ganze Dauer der Rollenspieltage über verfügbar.