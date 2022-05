Greedfall 2 sieht aus wie mehr von dem, was Rollenspieler an Teil 1 lieben

Fans von Greedfall können sich freuen, denn Entwickler Spiders kündigte soeben den Nachfolger Greedfall 2 an, der in Wahrheit ein Prequel darstellt. Das Rollenspiel soll 2024 erscheinen. Erste Bilder versprechen, dass sich Fans wieder auf ein grafisches Highlight freuen können. Aber auch abseits davon gibt es schon einige Infos zu Greedfall 2. Wir fassen alles Wichtige für euch zusammen.

Was zu Greedfall 2 bekannt ist

Greedfall 2 soll wie gesagt ein Prequel werden, also vor den Ereignissen des ersten Teils spielen. Drei Jahre zuvor übernehmt ihr die Rolle eines Einwohners von Teer Fradee, der durch Kolonisten von der eigenen Insel vertrieben wurde und nun in den Landen der Besatzer ankommt.

Eure Gefangennahme seht ihr im ersten Trailer von Greedfall 2:

Doch auch dort liegen die Dinge wegen einer Krankheit und politischen Machtkämpfen im Argen, wie der Beiname des Spiels schon andeutet. In Greedfall 2: The Dying World könnt ihr mit Diplomatie, Täuschung und Kampfgeschick eure Freiheit zurückgewinnen. Spieler sollen den alten Kontinent bereisen, neue Städte besuchen und unbekannte Charaktere kennenlernen können.

Wie beim Vorgänger möchte die Story im Fokus stehen, aber auch spielerische Freiheit. Dazu gehört auch das Erstellen eures eigenen Charakters. Eine Steam-Seite zu Greedfall 2 existiert bereits. Und ein paar schicke Bilder können wir euch auch anbieten:

Was war Greedfall noch gleich?

Falls ihr euch den Vorgänger nochmal vor Augen führen möchtet, empfehlen wir unseren Test zu Greedfall. Wir fanden ein Rollenspiel vor, das in seinen besten Momenten an Dragon Age erinnert, aber auch Schattenseiten mitbringt: Unsere Review könnt ihr übrigens auch als kurzweiliges Video begutachten:

Freut ihr euch über die Ankündigung von Greedfall 2? Was hat euch am ersten Teil gefallen und was nicht? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen!