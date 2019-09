Greedfall stürmt die Steam Charts, scheitert aber am Endboss

Mit Greedfall freut sich Entwickler Spiders über seinen bisher erfolgreichsten Steam-Release. Während Bound By Flame, The Technomancer und Mars: War Logs im Schnitt etwa auf einen 2.000-Spieler-Peak zum Launch kamen, steigt Greedfall bei 16.000 ein.

Das spiegelt sich auch in den dieswöchigen Steam Charts wider. Greedfall steigt auf Platz 2 ein und wird nur vom StarLadder-Bundle für das CS:GO Major in Berlin geschlagen. Das ist zwar bereits seit einer Woche vorbei, anscheinend ging der Verkaufserfolg nach dem Finale aber erst richtig los. Der vergangene Spitzenreiter Remnant: From the Ashes fällt weit ab und landet auf Platz 8.

Greedfall im Test: Dragon Age mit schicken Hüten

Die Top 3 macht Monster Hunter: World komplett. Auf Konsole ist die erste Erweiterung Iceborne bereits erschienen und ein großer Erfolg, auf PC folgt sie erst 2020. Dennoch scheint der Hype auch auf die PC-Version übergeschwappt zu sein. Bis zum 20. September erhaltet ihr das Grundspiel für 30 Euro statt 60 Euro auf Steam.

Große Überraschungen bleiben diese Woche aus. Die Plätze 4 bis 6 gehen an Gears 5, Valves Index VR Kit und Playerunknown's Battlegrounds. Danach folgt das umstrittene NBA 2K20, das vernichtende Steam-Wertungen wegen seiner Mikrotransaktionen erhielt.

Den Schluss der meistverkauften Steam-Spiele der vergangenen Woche machen das bereits angesprochene Remnant, Dauerbrenner GTA 5 und der DLC The Hunter & The Beast für Total War: Warhammer 2.

Steam-Verkaufscharts (9. bis 15. September 2019)