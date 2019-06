Griftlands sieht aus wie Shanks, ist aber ein Klei-Kartenspiel

Klei Entertainment ist ein wirklich geschäftiger Entwickler. Neben stetigen Content-Updates für Don't Starve veröffentlicht das Team über die Jahre immer wieder neue, größtenteils wirklich gute Spiele. Mark of the Ninja, das gute, alte Shank - und nun Griftlands. Das postapokalyptisch anmutende Abenteuer erinnert in puncto Artstyle frappierend an Shank und Mark of the Ninja, dahinter verbirgt sich aber ein komplett anderes Spiel.

Griftlands ist nämlich ein Kartenspiel. Ähnlich wie in Slay the Spire spielt ihr eure Hand aus und entscheidet damit, wie eure Helden angreifen sollen. Falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, schaut euch doch den ersten Gameplay-Trailer an. Wir binden ihn hier ein:

Natürlich wissen wir aktuell noch überhaupt nichts darüber, wie gut sich Griftlands tatsächlich spielt. Das ändert sich am 11. Juli 2019, denn dann startet eine erste Alpha. Das Spiel erscheint exklusiv im Epic Game Store, das finale Release-Datum steht noch aus.

