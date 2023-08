Eine der besten Diablo-Alternativen macht sich mit Patch und Addon fit für die Zukunft

Grim Dawn führt euch mit der nächsten Erweiterung in ein nordisch angehauchtes Gebiet.

Dass Diablo 4 nicht das einzige spannende Action-Rollenspiel ist, dass Fans regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt, ist den meisten von euch wahrscheinlich klar. Nicht nur Path of Exile 2 macht Blizzard Konkurrenz, auch Genrevertreter Grim Dawn will mit einer großen Erweiterung und einem ebenso umfangreichen Updates jetzt noch einmal voll durchstarten.

Wann genau der große Patch erscheint, wurde bisher noch nicht angekündigt, er wird allerdings schon getestet. Viele grundlegende Änderungen finden sich deshalb bereits im Changelog. Die vollständige Liste ist ziemlich lang, wir fassen aber für euch die wichtigsten Änderungen zusammen:

Es ist möglich, in allen Schwierigkeitsgraden bis zum Maximallevel zu spielen.

Es werden deutlich weniger Items fallengelassen, dafür gibt es hochwertigere Beute.

Alle Bosse lassen immer die für sie spezifischen (nicht legendären) Items fallen.

Zaubertränke werden (als Items) aus dem Spiel entfernt, und ihr müsst sie nicht mehr im Inventar behalten. Benutzt werden sie nun über den Schnellzugriff.

Einschaltbare Buffs sind nun automatisch aktiviert, und müssen sich nicht mehr in eurer Skillleiste befinden. Ihre Grafikeffekte könnt ihr außerdem ausschalten.

Besondere Gegenstände, die fallengelassen wurden, sind nun deutlicher zu erkennen.

Es gibt zusätzliche Optionen für die Anzeige von Monster-Gesundheitsbalken.

Zahlreiche weitere Komfort-Features werden hinzugefügt.

8:44 Grim Dawn - Test-Video zur fertigen Action-Rollenspiel-Hoffnung

Was ist neu mit Fangs of Asterkarn?

Die dritte Erweiterung soll in etwa so groß wie ihre beiden Vorgänger werden, und auch zu einem ähnlichen Preis verfügbar sein. Dementsprechend beinhaltet Fans of Asterkarn eine ganze Reihe neuer Features, wie etwa:

Neues Story-Kapitel: In Fangs of Asterkarn reist ihr nach Westen in das gleichnamige Gebiet und trefft auf das nomadisch lebende Volk der Kurn. In der eisigen Wildnis geht ihr der dunklen Geschichte der Kurn nach.

In Fangs of Asterkarn reist ihr nach Westen in das gleichnamige Gebiet und trefft auf das nomadisch lebende Volk der Kurn. In der eisigen Wildnis geht ihr der dunklen Geschichte der Kurn nach. Neue Meisterschaft: Als Berserker werdet ihr auf dem Schlachtfeld eine Kraft der Zerstörung , und könnt euch in mächtige wilde Tiere verwandeln.

Als Berserker werdet ihr auf dem Schlachtfeld eine , und könnt euch in mächtige wilde Tiere verwandeln. Neuer Modus: Im Ascendent-Modus erwarten euch neue Herausforderungen in der Kampagnen-Welt, Dungeons und Bosskämpfe werden hier besonders schwer.

Im Ascendent-Modus erwarten euch neue Herausforderungen in der Kampagnen-Welt, Dungeons und Bosskämpfe werden hier besonders schwer. Tränke anpassen: Ihr könnt eure Tränke so anpassen, dass sie eurem Spielstil gerecht werden.

Ihr könnt eure Tränke so anpassen, dass sie eurem Spielstil gerecht werden. Affixe verändern: Seltene und magische Gegenstände können neu gerollt werden, um ihre Eigenschaften zu verbessern.

Seltene und magische Gegenstände können neu gerollt werden, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Neue Gebiete im Shattered Realm: Neue Regionen und Boss-Arenen erwarten euch.

Neue Regionen und Boss-Arenen erwarten euch. Neue Items: Hunderte neue Gegenstände, unter anderem auch epische und legendäre Beute, lassen sich entdecken. Epische Items könnt ihr außerdem erwecken , um sie stärker zu machen.

Hunderte neue Gegenstände, unter anderem auch epische und legendäre Beute, lassen sich entdecken. Epische Items könnt ihr außerdem , um sie stärker zu machen. Neue Gegner: Neue Super- und Nemesis-Bosse warten darauf, von euch auf die Mütze zu bekommen (oder euch auf die Mütze zu geben). Außerdem gibt es fünf neue Heldenmonster-Archetypen.

Neue Super- und Nemesis-Bosse warten darauf, von euch auf die Mütze zu bekommen (oder euch auf die Mütze zu geben). Außerdem gibt es fünf neue Heldenmonster-Archetypen. Neue Dungeons: In Asterkarn gibt es zwei neue Dungeons mit Rogue-Like-Mechaniken.

Fangs of Asterkarn erscheint voraussichtlich 2024. Die Entwickler behalten es sich aber vor, den Release noch nach hinten zu verschieben, wenn die Erweiterung größer werden sollte als geplant.

Spielt ihr aktuell noch Grim Dawn, oder seid ihr inzwischen mit neueren Titeln beschäftigt? Werdet ihr für das große Update und die Erweiterung vielleicht zurückkehren? Oder gefällt euch inzwischen ein anderes Action-Rollenspiel viel besser? Und was haltet ihr von den angekündigten Neuerungen überhaupt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!