Neues Gameplay katapultiert Action-Rollenspiel in die Top 50 der weltweiten Steam-Wunschlisten

Schön ist es auf alle Fälle: Black Myth: Wukong. Auf der gamescom wartet der Affenjunge auf euch und will mit euch Abenteuer erleben.

Black Myth: Wukong wird Neues auf der gamescom zeigen und das stößt auf reges Interesse. Denn ein guter Anzeiger für die Popularität eines auf PC noch nicht erschienenen Titels ist seine Platzierung auf den Steam-Wunschlisten der Millionen von Nutzern des marktbeherrschenden Valve-Dienstes. Das Action-Rollenspiel rund um den magisch begabten Affenjungen steht seit Kurzem in den Top-50, genauer auf Platz 41, wie die Steam-Datenbank preisgibt.

Ein Grund hierfür ist das bereits erschiene Video unserer Kollegen von IGN. Das Gameplay gewährt euch einen ersten Einblick in die Version, die auf der Messe in Köln spielbar sein wird.

Was genau zeigt das neue Gameplay?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wir fassen für euch die wichtigsten Punkte zusammen, die ihr von dem neuen Videomaterial erwarten könnt:

Die Grafik! Müssen wir zu der noch was erzählen? Black Myth: Wukong wusste von der ersten Ankündigung an, mit seiner grafischen Pracht sowie dem Artdesign zu begeistern. Hier setzt die aktuelle, inzwischen auf der Unreal Engine 5 laufende Spielversion nochmal einen drauf.

Zahlreiche Kämpfe in verschiedenen Kulissen gegen beeindruckend gestaltete Bossgegner, während denen auch das System der drei unterschiedlichen Kampfhaltungen gezeigt wird.

Ihr könnt mehrere Zauber in Aktion erleben, die der Held wirkt, um sich im Kampf gegen die teils angsteinflößenden Gegner zu erwehren.

Zwei Verwandlungsfähigkeiten, einmal der mit Feuermagie hantierende Wolf und dann eine Kreatur, die auf Giftattacken setzt.

Der Kollege von IGN schildert derweil ausführlich seine Eindrücke vom Spielablauf und wie sich das vor allem um alle Aspekte des Kampfstabes herum aufgebaute Nahkampfsystem anfühlt. Er zeigt sich hiervon sehr angetan, da es sich signifikant von Titeln wie Elden Ring oder Dark Souls abhebe.

Wir müssen uns allerdings noch eine Weile gedulden: Herauskommen soll Black Myth: Wukong erst im Sommer kommenden Jahres.

Besucher der gamescom werden aber den Titel, nach allem was wir wissen, selbst anspielen können. Näheres dazu erfahrt ihr im entsprechenden Übersichtsartikel von uns zu den Ausstellern und ihren Titeln auf der dieswöchigen Spielemesse in Köln.

8:22 Black Myth Wukong sah vorher schon toll aus, jetzt gibt's Gameplay nach dem UE5-Wechsel

Auch wenn das obige Video bereits einige Monate alt ist, sah das Spiel auch damals schon bereits beeindruckend aus - nur für den Fall, dass ihr noch mehr Einblicke in die Abenteuer des behaarten Helden möchtet.

Begeistert euch der mystische Affenjunge mit all seinen akrobatischen Kampffähigkeiten? Freut ihr euch auf seine Reise durch das spätmittelalterliche China? Was gefällt euch am neuen Gameplay am meisten? Oder ist das Setting an sich eher nichts für euch? Schreibt uns eure Gedanken und schließlich auch eure Meinung gerne in die Kommentare!