Einer der besten Diablo-Rivalen auf Steam startet noch diese Woche richtig durch

Grim Dawn bekommt diese Woche ein riesiges Update verpasst.

Neben den beiden Platzhirschen Diablo und Path of Exile gibt's auf Steam noch zwei weitere gefeierte Action-Rollenspiele, die auch GameStar-Leser immer wieder in unserem Kommentarbereichen loben: Last Epoch und Grim Dawn.

Fans des Letzteren erwartet schon in Kürze ein spannendes Update: Am 16. November wird Patch 1.2.0.0 veröffentlicht, der laut den Entwicklern von Crate Entertainment das Spiel in eine neue Ära führen soll. Dieser Patch dient zudem als Vorläufer für die kommende Erweiterung Fangs of Asterkarn , die nächstes Jahr erscheint.

Tiefgreifende Änderungen und Verbesserungen

Die Entwickler haben eine Vielzahl von Änderungen und Neuerungen angekündigt, die das Gameplay, die Optik und die Modding-Funktionen betreffen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:

Überarbeitetes Loot-System : Die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner Items hinterlassen, wurde um 30-60 Prozent reduziert. Um dies auszugleichen, wurde die Qualität des Loots und die Menge des fallen gelassenen Eisens erheblich erhöht.

: Die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner Items hinterlassen, wurde um 30-60 Prozent reduziert. Um dies auszugleichen, wurde die Qualität des Loots und die Menge des fallen gelassenen Eisens erheblich erhöht. Neue Ausweichfunktion wie in Diablo 4 : Diese Fähigkeit wird der Leertaste zugeordnet und ermöglicht einen sofortigen Sprung in die gewählte Richtung, wodurch der Charakter kurzzeitig unverwundbar wird.

: Diese Fähigkeit wird der Leertaste zugeordnet und ermöglicht einen sofortigen Sprung in die gewählte Richtung, wodurch der Charakter kurzzeitig unverwundbar wird. Veränderungen bei Tränken: Gesundheits- und Energie-Tränke werden nicht mehr im Inventar gespeichert, sondern wie Fähigkeiten eingesetzt.

Grim Dawn - Test-Video zur fertigen Action-Rollenspiel-Hoffnung

Skalierung der Schwierigkeitsgrade Normal und Elite : Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad werden nun mehr Bereiche durch das Level Scaling bis auf Level 100 skaliert, während auf dem Elite-Niveau alle Gebiete angepasst werden.

: Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad werden nun mehr Bereiche durch das Level Scaling bis auf Level 100 skaliert, während auf dem Elite-Niveau alle Gebiete angepasst werden. Neue Komfortfunktionen : Spieler können jetzt unter anderem den Nebel und den Tag-Nacht-Zyklus ausschalten oder einen Fähigkeits-Cooldown-Timer einblenden.

: Spieler können jetzt unter anderem den Nebel und den Tag-Nacht-Zyklus ausschalten oder einen Fähigkeits-Cooldown-Timer einblenden. Größere Community-Karten: Modder können nun Karten mit einer maximalen Größe von 4 GB entwerfen, eine Verdoppelung der bisherigen Grenze von 2 GB.

Die vollständigen Patch Notes mit hunderten Neuerungen und Anpassungen findet ihr im offiziellen Forum von Grim Dawn.

Jetzt seid ihr gefragt: Findet ihr Grim Dawn super oder konnten euch die Entwickler, die zuvor das ebenfalls gefeierte Titan Quest gemacht haben, mit ihrem düsteren Hack and Slay nicht abholen? Werdet ihr mit dem großen Update noch einmal in die Spielwelt Cairn abtauchen oder haben neuere Spiele wie Last Epoch und Diablo 4 mittlerweile die Nase vorn?