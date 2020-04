Das digitale LoL-Sammelkartenspiel Legends of Runeterra befindet sich seit Anfang Januar in der offenen Beta-Phase. Nun haben die Entwickler Riot Games einen offiziellen Release-Termin bekanntgegeben: Am 30. April 2020 wird der Hearthstone-Konkurrent die Beta verlassen.

120 neue Karten & Crossplay

Wie Riot auf in einem neuen Blog-Post verraten hat, sollen mit Patch 1.0 120 neue Karten ihren Weg in die Decks der Spieler finden. Diese verteilen sich nicht nur auf die bisherigen Regionen Demacia, Freljord, Ionia, Noxus, Schatteninseln und Piltover & Zhaun verteilen, es soll auch noch eine komplett neue Region hinzukommen - welche genau dies sein wird, ist allerdings noch streng geheim. Bereits in Kürze sollen die ersten Karten enthüllt werden.

Auch wird mit Patch 1.0 Legends of Runeterra endlich einen Mobile Client erhalten: Ihr könnt also ab dem 30. April auch vom Smartphone oder Tablet spielen. Wenn ihr bereits auf dem PC gespielt habt, könnt ihr eure Fortschritte einfach übernehmen, indem ihr euch in der Mobile-Version, die für Android und iOS verfügbar sein wird, in euer Riot-Konto einloggt.

Vorteile für Open-Beta-Spieler

Spieler der Open Beta dürfen übrigens ihren kompletten Fortschritt behalten: Laut Riot soll es zu keinem Wipe kommen. Spieler, die aktuell schon regelmäßig Spielen, dürfen also freigespielte Karten, Splitter und Wildcards behalten und haben somit Neuanfängern gegenüber einen großen Vorsprung. Wer sich vor dem 7. Mai 2020 anmeldet, bekommt zusätzlich ein besonderes Wächter-Haustier geschenkt - diese kosmetischen Begleiter kosten normalerweise um die 10 Euro.

Mit Patch 1.0 endet auch die die erste Ranglisten-Saison. Als Belohnung bekommen alle Teilnehmer ein Abzeichen, das ihren höchsten erreichten Rang anzeigt. Die Rangliste wird anschließend teilweise zurückgesetzt.

Falls ihr Lust habt, Legends of Runeterra auszuprobieren: In unserem Artikel stellen wir euch die besten Decks vor, von denen einige auch perfekt für Anfänger geeignet sind.