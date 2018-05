GTA 3 - Mod bringt GTA Advance nach 14 Jahren auf den PC

Einer der großen Vorteile der alten GTA-Teile: Es gab haufenweise Spiele, die sich ein großes Story-Universum teilten. Figuren aus GTA 3 erschienen in GTA Vice City und San Andreas, es gab mit Liberty City Stories und Vice City Stories kleine Prequels - und mit GTA Advance bekamen Hardcore-Fans 2004 ebenfalls einen Vorgänger zum legendären GTA 3.

Modder Xrtist//s möchte das eher unbekannte GTA Advance kurzerhand als Mod adaptieren, und zwar in Grand Theft Auto 3. Dazu nimmt er die 2D-Top-Down-Stadtkarte des Handheld-Originals und transferiert sie Schritt für Schritt ins 3D-System von Teil 3. Das Ergebnis ist bunt und durchaus beeindruckend.

Allerdings unterscheidet sich das neue Liberty City nicht nur durch die Farbpalette. Gebäude, die bisher ausschließlich in GTA Advance existierten, ziehen in der Mod in bisher eher unscheinbare Einrichtungen des Ur-GTA-3. Xrtist//s will darauf achten, dass alle Freiheiten, die er sich nimmt, plausibel in die Zeitspanne zwischen Advance und Teil 3 passen.

Der wahre Knackpunkt dürften aber die knapp 40 Story-Missionen sein, die der Modder ebenfalls umsetzen will: »Es gibt 41 Story-Missionen, die denen von GTA 3 sehr ähneln. Deshalb hoffe ich, dass ich sie schnell adaptieren kann, indem ich bereits existierende Aufträge als Vorlage nehme«.

Die Beta zum »Grand Theft Auto Advance PC Port« könnt ihr jetzt bereits ausprobieren, ein konkretes Release-Datum für die Vollversion steht noch nicht fest.

Zur Info: In GTA Advance schlüpft ihr in die Rolle von Kleinganove Mike und erledigt Missionen, die knapp ein Jahr vor den Geschehnissen von GTA 3 spielen. Man trifft alte Bekannte wie 8-Ball, Asuka Kasen und King Courtney.

Quelle: Moddb

Plus-Podcast: Warum wir so gerne als die Bösen spielen