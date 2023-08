GTA, Red Dead & Co: Ein führender Kopf hinter legendären Rockstar-Storys hat das Studio wohl verlassen

Manch einer sieht durch den Weggang Michael Unsworths die Qualität zukünftiger GTAs nach dem sechsten Teil gefährdet.

Es ist das Ende einer Ära: Michael Unsworth hat, wie sein LinkedIn-Profil ausweist, nach knapp 16 Jahren seinen bisherigen Arbeitgeber verlassen, Rockstar. Und ihr liebt seine Arbeit wahrscheinlich, wenn ihr das hier lest. Sein Metier waren nämlich die unzähligen Geschichten, egal ob groß oder klein, die die Spiele des Erfolgsentwicklers erzählen.

Wer ist Michael Unsworth?

Michael Unsworth kam 2007 nicht als Neuling der Branche zu Rockstar. Er stieg als Senior Creative Writer ein und wurde schließlich nach zwölf Jahren, also während der Entwicklung von GTA 6, zum Writing Director ernannt. Zwei Jahre später folgte sein Aufstieg zum Vice President of Writing, wodurch er zur obersten Führungsriege des Unternehmens gehörte.

Der langen Zeit entsprechend, die er bei Rockstar die Schreibfeder in der Hand hielt, findet ihr seine Arbeit in vielen Spielen, darunter:

Gibt es öffentlich bekannte Gründe?

Nein, bisher haben weder er noch Rockstar sich zu den Gründen für den Ausstieg geäußert. Michael Unsworth war derweil nicht der einzige Abgang der jüngeren Vergangenheit einer Führungspersönlichkeit, den Rockstar verknusen muss. Der folgende Post, auf der Plattform X, früher mal Twitter genannt, verdeutlicht den Verlust an Erfahrung:

Welchen Einfluss hat Unsworths Weggang für GTA 6?

Wahrscheinlich wird der Weggang des einstigen Chefschreibers keinen wirklichen Einfluss mehr auf den hoffentlich nicht mehr allzu fernen Titel haben. Die Geschichte sowie die Dialoge sollten längst geschrieben sein. Bis wir überhaupt auch nur eine Veränderung erahnen werden könne, dürfte es noch einige Jahre dauern.

Im obigen Video unternehmen wir mit euch eine Reise in die Vergangenheit. Auch Michael Unsworth arbeitete einst an GTA IV und seinen Erweiterungen, wonach es für Rockstar nur noch bergauf ging - bis heute, abzüglich weniger Schlaglöcher in Form von Remasters.

Was meint ihr? Wird der Weggang von Michael Unsworth noch Einfluss auf die Entwicklung von GTA 6 und dem releasennahen Content haben? Kanntet ihr den Namen? Oder ist er nur ein weiterer der zugegebenermaßen langen Credits der Rockstar-Spiele? Schreibt uns eure Gedanken und Erinnerungen an Geschichten aus ihren Spielen gerne in die Kommentare!