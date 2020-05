Nein, wir haben leider keine ersten Szenen aus GTA 6 für euch - aber was der bekannte Modder Razed mit seinem Projekt Natural Vision Evolved (NVE) aus Grand Theft Auto 5 macht, ist fast genauso sehenswert. Wer's nicht glaubt, kann sich im neuen Trailer zur Mod von der NextGen-Optik von GTA 5 überzeugen:

Nach diesem Video dürfte feststehen: So gut sah das Spiel noch nie aus und die Qualität ist absolut beeindruckend. NVE macht GTA 5 optisch zu einer Art Definitive Edition. Im Flickr-Album von Razed findet ihr noch mehr Screenshots aus GTA 5 NVE.

Was genau ändert die Mod?

Mal abgesehen davon, dass der ziemlich gut gemachte Trailer den Vergleich mit offiziellen Ankündigungs-Videos nicht zu scheuen braucht, verrät das Video auch einige der spannendsten Neuerungen von NVE. Eine Übersicht:

Bessere globale Beleuchtung mit Raytracing-Effekt

Überarbeitete Lichtquellen in der Nacht, zum Beispiel Straßenlaternen

Realistische Reflexionen von Wasserflächen und Fenstern

Neue Texturen für Gebäude, Straßen und andere Teilder Spielwelt

Bessere Rauch- und Wettersimulationen

Wo bekomme ich die Mod? Was ihr in dem Video seht, ist momentan noch in der Entwicklungsphase, nicht alle Features sind fertig. Es gibt aber einen Weg, wie ihr jetzt schon an die Mod kommt.

Early-Access-Zugang für Patreons

Unterstützer des Modders Razed bei Patreon bekommen Vorab-Zugang zu den bereits fertiggestellten Bereichen der NVE-Mod. Allerdings müsst ihr mindestens »Gold-Level« haben, ihm also monatlich 10 Dollar spenden. In Deutschland kommt übrigens noch eine Steuerabgabe dazu.

Wenn ihr euch zu einem niedrigeren Beitrag verpflichtet, könnt ihr immerhin auf den Discord-Kanal zugreifen und an Abstimmungen für die Mod teilnehmen. Wenn das Projekt fertig ist, erhalten zunächst Patreons Zugriff darauf, ehe es kostenlos für alle bei GTA-Mods erhältlich wird.

Razed ist ein Vollzeit-Modder, der schon seit Jahren an Natural Vision arbeitet. Wir haben bereits 2017 einen Grafikvergleich mit seinem damaligen Projekt Natural Vision Remastered für GTA 5 gemacht.

Das Ergebnis seiner Mühen kann sich definitiv jetzt schon sehen lassen. Leider sind die Systemanforderungen und der endgültige Release-Termin noch nicht bekannt. Das gleiche gilt übrigens nach wie vor für GTA 6. Wir wagen trotzdem schon mal eine Prognose:

Natürlich kocht jetzt schon die Gerüchteküche rund um das neue Rockstar-Spiel. Angeblich heißt der nächste Teil GTA VI(CE) und spielt in den 70ern und 80ern.