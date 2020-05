Ungefähr zwei bis drei Wochen hat Thomas Wang dafür gebraucht, eine absolut beeindruckendes Video auf die Beine zu stellen: Der Videospiel-Fan hat mithilfe von Mods das Intro von Forza Horizon 4 in GTA 5 nachgebaut - und das Ergebnis sieht absolut fantastisch aus.

GTA 5 & Forza Horizon 4: Zum Verwechseln ähnlich

Besagtes Intro könnt ihr im oben von YouTube eingebetteten Video ansehen, auf Reddit feierte die Community die Leistung von Thomas Wang: Zahlreiche User schreiben, dass sie auf den ersten und vielleicht sogar zweiten Blick die beiden Spiele gar nicht voneinander unterscheiden können: Was ist jetzt GTA 5 und was Forza Horizon 4?

Mittlerweile hat Thomas Wangs Video auf Reddit über 16.000 Upvotes erhalten und wird in den Kommentaren für sein Auge fürs Detail gelobt: Mit dem recht umfangreichen Fuhrpark von GTA Online war es ihm möglich, sogar alle Fahrzeuge aus Forza ohne Mods darzustellen.

Falls ihr euch dafür interessiert, wie genau Thomas Wang das Forza-Intro in GTA 5 nachzustellen, empfehlen wir euch einen Blick in sein ausführliches Making-of: Darin zeigt er , wie er die Gameplay-Szenen mithilfe des Director Modes aufgenommen, Effekte nachträglich eingefügt und dem ganzen Geschehen einen cineastischen Look verpasst hat:

Fans von GTA 5 haben sich bereits in der Vergangenheit mit dem in Szene setzen von Filmen im Rockstar-Titel ausgetobt. So wurden unter anderem Sequenzen aus Zurück in die Zukunft oder Terminator 2 nachgestellt, während der ein oder andere Spieler sogar völlig neue Geschichten erzählt hat.

Was sind eure liebsten (Kurz-)Filme, die Rockstar-Fans in Grand Theft Auto 5 gebastelt haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.