Wir haben euch nach der besten GTA-Stadt gefragt - und es gibt einen Überraschungssieger

Welcher GTA-Schauplatz ist euer Favorit? Ihr freut euch auf GTA 6 und wählt Vice City zu eurer Lieblingsstadt.

Seit dem ersten Serienteil versteht sich die GTA-Reihe als überzeichnete Satire auf die amerikanische Gesellschaft. Entsprechend werden in den Spielen der Gangster-Reihe auch immer wieder bestimmte amerikanische Städte aufs Korn genommen, deren fiktionalisierte Versionen als Schauplätze für eure verbrecherischen Abenteuer herhalten müssen.

Aus New York wird so Liberty City, aus L.A. wird Los Santos und aus Las Vegas wird Las Venturas - ihr versteht, wie das Spielchen läuft. Aber welche dieser Städte ist eigentlich die Beste?

Das wollten wir kürzlich von euch wissen und haben nach eurer Lieblingsstadt im GTA-Kosmos gefragt. Mehr als 900 unserer Leserinnen und Leser haben abgestimmt; jetzt gibt es einen Überraschungssieger.

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Denn eigentlich hatten wir erwartet, dass aufgrund der großen Beliebtheit von GTA: San Andreas und GTA 5 deren geteilter Schauplatz Los Santos das Rennen machen wird. Doch weit gefehlt - mit Vice City liegt die fiktive Miami-Version aus dem gleichnamigen GTA-Ableger mit deutlichem Abstand (38 Prozent) vorne.

Los Santos kommt mit 24 Prozent der Stimmen nur auf den zweiten Platz; die fiktive New-York-Kopie Liberty City liegt mit immerhin 18 Prozent der Stimmen auf Platz drei. Da Vice City zudem auch der Schauplatz des im November erscheinenden neuen Serienteils GTA 6 wird, können sich die GTA-Fans unter euch quasi auf eine Rückkehr in ihre Lieblingsstadt freuen.

Wir haben die Umfrageergebnisse nachfolgend für euch aufgeschlüsselt:

Vice City (38 Prozent, 360 Stimmen) Los Santos (24 Prozent, 225 Stimmen) Liberty City (18 Prozent, 164 Stimmen) San Andreas (11 Prozent, 105 Stimmen) Las Venturas (4 Prozent, 33 Stimmen) San Fierro (3 Prozent, 29 Stimmen) London (1 Prozent, 8 Stimmen) Eine andere Stadt (1 Prozent, 7 Stimmen) Anywhere City (1 Prozent, 5 Stimmen)

Bei den meisten der oben genannten Städte ist eindeutig klar, worauf sie basieren sollen. Einige Schauplätze bedürfen aber dennoch einer Erklärung. So war San Andreas (Platz 4) im ersten GTA eigentlich eine fiktionalisierte Version von San Francisco. Erst später wurde dessen Name in GTA: San Andreas als Bezeichnung für den Staat Kalifornien umgewidmet. San Francisco heißt seitdem in den Spielen San Fierro.

Anywhere City hingegen hat als einzige GTA-Stadt kein direktes reales Vorbild. Der Name ist Programm, denn diese retrofuturistische Stadt aus GTA 2 könnte überall liegen. London ist in genau gegenteiliger Hinsicht ein Ausreißer. Es ist der einzige GTA-Schauplatz, dessen Name nicht geändert wurde. In der Erweiterung London 1969 für das erste GTA verschlägt es euch in die britische Hauptstadt.

Mehr zu GTA 6 und seinen bestätigten Schauplätzen erfahrt ihr in der obigen Linkbox. Hättet ihr mit Vice City als Sieger gerechnet? Schreibt es uns in die Kommentare!