Kann man in GTA 5 Jesus ans Steuer eines Schulbusses setzen und ihn nur mit Stimmbefehlen steuern? Und welche Stadt in Skyrim überlebt eigentlich die meisten Bärenangriffe? Diese und andere wichtigen Fragen des Lebens beantwortet YouTuber und Streamer DougDoug regelmäßig in seinen Videos.

In seinem neuesten Experiment überlässt DougDoug in GTA 5 seinen über 1.000 Live-Zuschauern auf Twitch das Steuer eines Flugzeugs. Das Ziel: Das Flugzeug 30 Sekunden lang in der Luft halten und dann sicher landen. Was kann da schon schiefgehen?

Naja, so einiges. Wer schon einmal ein Flugzeug in GTA gesteuert hat, weiß, dass es mit einfach Links-Rechts-Eingaben nicht getan ist. Die perfekte Neigung zu finden und im richtigen Moment durchzustarten oder abzubremsen, sind doch recht präzise Angelegenheiten. Jedenfalls zu präzise für über 1.000 motivierte unkontrollierbare Twitch-Zuschauer. Oder etwa doch nicht?

Mithilfe eines Python-Skripts wurden Chat-Kommentare wie "left" und "drive" in echte Bewegungen ins Spiel übertragen. Und so viel sei verraten: Der Stream zum vermeintlichen 30-Sekunden-Stunt dauerte über dreieinhalb Stunden. Wie es ausgegangen ist, seht ihr im oben verlinkten Video, in dem Streamer DougDoug die Aktion in komprimierten 10 Minuten zusammenfasst.

But wait there's more

DougDoug veranstaltet regelmäßig irrsinnige Experimente wie dieses. Zum Beispiel versucht er, ein Auto nur mithilfe von Stimmbefehlen durch GTA 5 zu fahren.

Er ist allerdings nicht der einzige YouTuber, der absurde Experimente inszeniert. Wenn ihr also zum Beispiel noch Inspiration für euer nächstes Videospiel-Verbrechen sucht, dann schaut euch doch mal Elenas Artikel zum Youtuber Let's Game It Out an, der in Gestalt von Keanu Reeves seine ganze Nachbarschaft entführt.