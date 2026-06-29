Kommt doch noch eine Disc-Version von GTA 6? Wer sich daran klammert, geht einer Falschmeldung auf den Leim

GTA 6 sollte angeblich doch eine Disk-Version bekommen, doch das Missverständnis ist schnell aufgeklärt.

Der Start der Vorbestellungen für Grand Theft Auto 6 sorgte für ordentlich Wirbel. Aber nicht nur aufgrund der Preise oder Boni. Vielen Fans stieß sauer auf, dass die physische Edition keine Disks enthalten wird. Stattdessen kauft ihr eben eine Box mit einem Code.

Sammler können sich GTA 6 so ins Regal stellen, müssen aber trotzdem das vollständige Spiel herunterladen. Zwischenzeitlich entstand durch eine E-Mail vom Rockstar Support aber Hoffnung, dass es später noch eine richtige physische Version geben könnte.

Nun bestätigt eine (nicht konkret benannte) Rockstar-Quelle gegenüber The Hollywood Reporter allerdings, dass es keine Disc-Version von GTA 6 geben wird, weder zum Release noch irgendwann später. Die (echte) E-Mail sei schlichtweg völlig falsch ausgelegt worden.

Eine E-Mail weckt Hoffnung, eine Rockstar-Quelle zerschlägt sie

Die E-Mail vom Support war demnach nicht gefälscht, sie wurde aufgrund der vagen Wortwahl nur falsch interpretiert. Ihr findet sie in diesem X-Post von GTA 6 Info eingebettet:

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Jemand hat hier ein Support-Ticket bei Rockstar eingereicht und nach einer physischen Version gefragt, die laut E-Mail in den kommenden Monaten verfügbar werden soll . Viele hoffnungsvolle Fans haben das so gelesen, dass in den Monaten nach dem Launch eine Version mit physischer Disk nachgereicht wird.

Laut der Quelle, die auch die Echtheit der Mail bestätigte, bezieht sich der Support hier aber keineswegs auf die Monate nach dem Launch am 19. November 2026. Vielmehr soll mit der physische Version die oben erwähnte Schachtel mit dem Code gemeint sein, die als Sammlervariante angeboten wird.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

Mit den kommenden Monaten wird demnach auf die Zeit nach der Ankündigung Bezug genommen, in der eben die Vorbestellungen für diese Version laufen. Der Preload soll nach aktuellem Stand am 12. November starten – exakt eine Woche vor dem offiziellen Release. Die E-Mail meint also wahrscheinlich, dass die Zustellung der phyischen Version irgendwann in diesem Zeitraum erfolgen wird, damit Käufer das Spiel herunterladen können.

Auch wenn die vage Formulierung hier etwas unglücklich gewählt ist, ergibt das im Hinblick auf die Ankündigung durchaus Sinn.

Der Trend geht zum Digitalen

Das dürfte nicht jedem schmecken, passt aber natürlich zu den aktuellen Trends. Egal ob Musik, Filme oder Serien, das meiste wird von vielen nur noch abonniert und gestreamt, nicht mehr aktiv in physischer Form besessen. Beim Spielen kommt dabei noch hinzu, dass gerade Open-World-Games immer riesiger werden und dementsprechend gewaltige Mengen an Speicherplatz verschlingen. Schaut ihr noch gerne DVDs oder legt ihr Spiele-Disks zum Zocken ein? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch wenn es kein offizielles Statement von Rockstar gab, klingt das nicht danach, als sollten wir uns große Hoffnung auf eine physische Version in naher Zukunft machen. In der Link-Box gleich hier lest ihr mehr zu den Vorbestellungen und Editionen. GTA 6 soll am 19. November 2026 erscheinen, zunächst nur für PS5 und Xbox Series, während die PC-Version nachgereicht wird. Gerade über GTA Online schweben zudem noch einige Fragezeichen, weil sich einige Boni darauf beziehen, allerdings bislang noch nichts über ein Update oder gar einen Nachfolger bekannt ist.