GTA 6: Die Chancen auf einen Release 2024 standen nie besser

Gerüchte, Spekulationen und angebliche Leaks um GTA 6 gibt es nicht zu knapp. Jetzt lässt Publisher Take-Two höchstpersönlich etwas Hoffnung aufkeimen.

GTA 6 lässt weiterhin auf sich warten, doch wann hat das endlich ein Ende? Bisher ranken sich um den Release des nächsten großen Rockstar-Spiels vor allem Leaks und Spekulationen. Doch jetzt gibt es den vielleicht besten Hinweis darauf, wann das heiß erwartete Grand Theft Auto erscheinen könnte.

Was ist passiert? Schon am 17. Mai präsentierte Take-Two seinen vierteljährlichen Investorenbericht, im Zuge dessen der Publisher einen kleinen Ausblick in die Zukunft gewährt. Und demnach plant Take-Two für das Geschäftsjahr 2025 Großes - die offizielle Pressemitteilung dazu findet ihr übrigens hier.

GTA 6: Warum der Release 2024 gerade viel wahrscheinlicher wird

So kündigt der Publisher für das Fiskaljahr wortwörtlich an, dass man neue Maßstäbe für die Branche setzen will. Und das soll sich natürlich auch finanziell bemerkbar machen: Take-Two rechnet in dem Zeitraum mit Nettobuchungen von stolzen acht Milliarden US-Dollar.

Zum Vergleich: Im aktuellen Geschäftsjahr kommt Take-Two auf Nettobuchungen von 5,2 Milliarden Dollar (via PCGamer) - man stellt sich bei dem Publisher auf eine Steigerung von stolzen 2,5 Milliarden ein. Natürlich geht Take-Two jedoch nicht ins Detail, was genau für den Anstieg ausschlaggebend sein soll. Diesbezüglich müssen wir unsere eigenen Schlüsse ziehen.

Was hat das jetzt mit GTA 6 zu tun? Die Vermutung liegt nahe, dass GTA 6 maßgeblich dazu beitragen könnte, das Ziel von Take-Two für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. Denn dass der Rockstar-Titel dem Publisher einen ordentlichen Batzen Geld in die Tasche spülen wird, dürfte gar nicht zur Diskussion stehen.

Spiele-Fans sollten dabei außerdem beachten: Das Geschäftsjahr 2025 von Take-Two beginnt im April 2024. Damit müssten Spiele, die für diesen Zeitraum angekündigt und von Relevanz sind, spätestens bis Anfang 2025 veröffentlicht werden.

Rockstar-Publisher Take-Two rechnet mit einem starken Geschäftsjahr 2025 - und der Release von GTA 6 könnte dabei natürlich eine wichtige Rolle spielen.

Experten glauben bereits an einen Release 2024

Die ganze Spekulation um den Release von GTA 6 basierend auf der neuesten Investorenkonferenz von Take-Two überschneidet sich übrigens ebenfalls mit den Prognosen von verlässlichen Branchen-Experten und -Insidern.

So rechnen beispielsweise Jason Schreier, Tom Henderson oder Tez2 mit einem Release von GTA 6 Ende 2024, der aber durchaus auf Anfang 2025 verschoben werden könnte. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zu dem möglichen Launch-Termin von GTA 6:

Wann erscheint GTA 6? Was wir bisher über einen möglichen Release wissen von Vali Aschenbrenner

Wann rechnet ihr mit dem Release von GTA 6 und einer richtigen Enthüllung des nächsten Grand Theft Auto? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das große Rockstar-Spiel? Was für Lehren müssen die Entwickler eurer Meinung nach aus Red Dead Redemption 2 und GTA Online ziehen? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!