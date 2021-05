Das Warten auf Rockstar Games' GTA 6 nimmt kein Ende. Und ein Finanzbericht des Publishers Take-Two deutet an, dass die Wartezeit noch länger ausfallen könnte.

Wie lange müssen wir noch auf GTA 6 warten?

Was wir dank Take-Two wissen: Aus einem Finanzbericht zu einem Investorenmeeting geht hervor, dass Take-Two Interactive bis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahrs im März 2022 21 Spiele veröffentlichen will. Das hört sich zunächst vielversprechend an.



Jedoch erklärt das Unternehmen auch, dass es sich bei nur vier der Titel um sogenannte »Immersive Core«-Spiele handelt, also große und wichtige Titel. Zwei davon sollen bekannten Marken angehören.

Kein Platz für GTA 6: GTA 6 zählt zwar zu den wichtigen Marken der Firma, fällt aber wohl nicht unter die Spiele, die noch bis März 2022 kommen. Denn bekannt ist, dass mit WWE 2K22 und einem neuen NBA 2K zwei Titel großer Franchises mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr kommen sollen. Damit bleibt also zumindest in diesem Zeitraum gar kein Platz mehr für einen Release des neuen Grand Theft Auto.

Wann ist dann mit GTA 6 zu rechnen? Dafür heißt es, dass 19 weitere dieser »Immersive Core«-Spiele für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 geplant sind. Darunter sollen sich sieben Sportspiele befinden. In diesen Releasezeitraum würde ein GTA 6 also eher passen.

Die wichtigsten Gerüchte, Leaks und offiziellen Meldungen zu GTA 6 findet ihr im folgenden Artikel:

Was Rockstar sonst für 2021 plant

Spieler gehen 2021 aber nicht leer aus: So soll GTA Online noch in diesem Jahr weitere Missionen und Autos erhalten, während das Studio zum Jubiläum von GTA 3 eine »Überraschung« plant. Rockstar Games arbeitet zudem an einem umfangreichen Sommer-Update für Red Dead Online, bei dem vielleicht sogar Heists ins Spiel kommen.

Insider prognostizieren längere Wartezeit

Bekannte Insider sind der Meinung, dass auch 2022 nicht mit GTA 6 zu rechnen ist.

Branchen-Journalist Jason Schreier sprach im April 2020 von einem sehr frühen Entwicklungsstadium, in dem sich das Spiel befinden würde (via Kotaku).

Auch Insider Tez2 denkt durch seine Einblicke in die Entwicklung der Spiele-Reihe, dass sich GTA 6 noch in keinem fortgeschrittenen Stadium befindet (via Twitter).

ViewerAnon behauptet, dass Rockstar Games den Release von GTA 6 intern für 2023 plant (via Twitter).

Der bekannte Insider Okami, der bereits mit Informationen zum Outbreak-Modus von Call of Duty Black Ops: Cold War richtig lag, glaubt, dass wir noch deutlich länger auf GTA 6 warten müssen. Er meint, dass der Release des Actionspiels noch mindestens vier bis fünf Jahre entfernt liegt.

entfernt liegt. Rockstar-Experte Yan2295 meinte Anfang des Jahres, dass GTA 6 nicht so bald erscheint (via Twitter).

Gaming-Analyst Benji-Sales denkt ebenfalls nicht, dass wir ein neues Grand Theft Auto besonders bald spielen dürfen. Vielmehr hält er es für möglich, dass es noch »eine lange Zeit« auf sich warten lässt (via Twitter).

"Ich wäre geschockt, wenn wir es vor 2025 in unseren Händen halten."

Was bedeutet das alles für den Release?

Insider sind sich also einig, dass GTA 6 noch eine ganze Weile in Entwicklung sein wird. Allerdings gibt es Widersprüche bezüglich eines exakten Datums. Offizielle Aussagen von Rockstar Games lassen ebenfalls auf sich warten. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass wir uns noch länger gedulden müssen, bis wir endlich ein neues Grand Theft Auto erleben dürfen.

Dass an diesen Meinungen etwas dran sein könnte, beweist der Releasetermin von GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S. Rockstar Games gab erst kürzlich bekannt, dass GTA 5 am 11. November 2021 für die neuen Konsolen erscheint. Es wäre doch seltsam, wenn dem Release dann schon wenige Monate später ein GTA 6 folgen würde.

Was glaubt ihr? Wann erscheint GTA 6 eurer Meinung nach?