GTA 6: Wie hat euch der neue Trailer gefallen?

GTA 6 sorgte in den letzten Tagen ordentlich für Wirbel. Erst kündigte Entwickler Rockstar eine Releaseverschiebung auf Mai 2026 an. Dann veröffentlichten sie einige Tage nach dieser Meldung den zweiten Trailer zum Spiel.

In den fast 3 Minuten gibt es viel Neues von Vice City zu sehen, sodass natürlich seit der Veröffentlichung nicht nur die Gaming-Redakteure in die Tasten hauen, sondern auch die Fans. Auch hier auf GameStar.de haben schon viele ihre Meinung zum Gesehenen abgegeben. Zeit also, das Feedback einmal zu bündeln:

Macht mit bei unserer Umfrage und schreibt uns gerne auch ausführliches Feedback in die Kommentare:

Sagt uns auch gerne, was ihr euch noch für GTA6 erhofft. Viele Details zur Story, der Technik oder dem Gameplay wurden bisher natürlich noch nicht enthüllt. Folglich haben wir noch sehr viel Raum und Zeit, um ein kleines GTA-6-Wunschkonzert zu spielen.

Den Trailer könnt ihr euch hier nochmal anschauen:

2:47 GTA 6 zeigt in neuem Trailer endlich mehr von Vice City

Schreibt uns natürlich auch gerne, ob ihr eine Lieblingsstelle im Trailer habt und ob ihr (wie das gefühlt halbe Internet) auch ganz verzaubert von der … äh Physik einiger gezeigter Charaktere seid. Vielleicht habt ihr aber auch schon starke Gefühle zu den gezeigten Schauplätzen in Vice City oder den bereits bekannten Charakteren.

Denn nicht nur der Trailer wurde gezeigt. Auch auf der offiziellen GTA-6-Website gab es einige Aktualisierungen. Unter anderem wurden über 70 neue Screenshots und Artworks veröffentlicht, die natürlich auch für viel Spekulation sorgen.

Jetzt haben wir euch aber genug Futter und Anreize gegeben, damit ihr bestens informiert seid, um an der oben eingebetteten Umfrage teilzunehmen. Doppelt macht ihr uns dann natürlich glücklich, indem ihr eure Meinung in den Kommentaren noch etwas ausschmückt.

Solltet ihr die Umfrage oben übrigens nicht sehen, könnte das an einem eingeschalteten Adblocker liegen.