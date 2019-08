Glücksspiel-DLC von GTA Online sorgt für neuen Spielerrekord

Am 23. Juli veröffentlichte Rockstar Games einen neuen Casino DLC für GTA Online. Der wurde nicht nur in ganzen 53 Ländern verboten, sondern sorgte auch für einen neuen Spielerrekord im Multiplayer-Modus von GTA 5: So viele Spieler wie seit dem Diamond Casino & Resort Update spielten noch nie gleichzeitig.

Die Information erhielt die Webseite Hollywoodreporter von Rockstar Games selbst. Genaue Zahlen nennt der Publisher und Entwickler allerdings nicht. Er gibt nur an, dass die Zahl der täglich und wöchentlich aktiven Spieler die höchste seit dem Start von GTA Online im Oktober 2013 ist.

Was gibt es im Casino-DLC?

Die kostenlose Erweiterung lässt euch das Diamond Casino betreten, das bereits seit Launch in der Spielwelt existiert. Zuvor stand an dessen Eingang allerdings nur ein »Öffnet bald«-Schild. Hier gibt es eine Reihe neuer, storybasierter Koop-Missionen und natürlich auch Glücksspiel wie Blackjack oder Poker. Für den Wetteinsatz nutzt ihr Chips, die ihr für GTA-Dollar kaufen könnt. Die wiederum könnt ihr euch nicht nur Ingame verdienen, sondern auch mit Echtgeld kaufen.

Um überhaupt Zugriff auf das Casino zu bekommen, müsst ihr Ingame eine Standard- oder VIP-Mitgliedschaft erwerben. Erstere geben euch Zugriff auf einen kleinen Teil des Casinos und dessen Garage, in dem ihr ein Auto abstellen könnt. Doch erst mit der VIP-Mitgliedschaft habt ihr kompletten Zugriff auf das gesamte Gebäude und ein Penthouse, das ihr ganz nach eurem Belieben anpassen könnt. Auch die bereits erwähnten Missionen könnt ihr nur als VIP spielen.

Darum drehen sich die Story-Missionen: Die sechs kooperativen Aufgaben drehen sich um eine Ministory rund um das Casino. Dessen Besitzer Tao Cheng befindet sich in einem Konflikt mit einem texanischen Ölmagnat. Schließt ihr alle der Missionen als Host ab, bekommt ihr ein spezielles Auto als Belohnung.

Casino-Work: Neben den Koop-Missionen gibt es mit Agatha Baker noch eine neue Auftraggeberin die euch kleinere Aufgaben absolvieren lässt. Bei denen ist von Eskortmissionen bis hin zum einschüchtern von Richtern alles dabei.

Rockstar konzentriert sich bei seinen Inhaltsupdates für GTA klar auf den Online-Modus. Ursprünglich sollte es aber auch eine Erweiterung für den Singleplayer-Modus geben, in der ihr in Los Santos gegen Zombies gekämpft hättet. Auch kamen Informationen ans Licht, wie das jetzt in GTA Online eröffnete Casino ursprünglich eine Rolle in einem Singleplayer-DLC gespielt hätte.

