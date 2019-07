Rockstar Games hat den Casino DLC für GTA Online veröffentlicht und bei dem Namen dürft ihr drei Mal raten, was die Erweiterung mit sich bringt. Jawohl, gut geraten: Ab sofort können wir in Los Santos ein Casino besuchen und virtuelles Glücksspiel betreiben. Nun steht allerdings die Frage im Raum, ob es sich dabei auch um echtes Gambling handelt?

Wie viel Glücksspiel steckt in GTA Online? Um in dem neuen Casino zocken zu können braucht man Chips und die erhält man für GTA-Dollar. Das Gefährliche an der Sache ist, dass man sich diese virtuelle Währung in vielen Ländern auch für echtes Geld kaufen kann. Wer also in GTA richtig reinhauen möchte, kann sich mit sogenannten Shark Cards das Online-Konto auffüllen.

Solche Cash-Karten kosten zwischen 2,50 Euro (für 100.000 GTA-Dollar) und 75 Euro (für 8 Millionen GTA-Dollar) und lassen sich problemlos auf Steam, Amazon, im PSN oder anderen Stores erwerben. Andersherum lässt sich der im Spiel verdiente Gewinn allerdings nicht erneut in echtes Geld umwandeln.

GTA hat hier quasi ein Einbahnstraßen-Casino erfunden, in dem das Haus immer gewinnt. Spielen lassen sich übrigens Poker, Roulette und Blackjack, außerdem kann man an einarmigen Banditen oder am Glücksrad drehen und auf digitale Pferderennen wetten.

In Deutschland erlaubt, anderswo verboten

Ist das GTA Casino also illegal? In Deutschland gibt es im Bereich der Videospiele aktuell noch keine eindeutige Definition des Begriffs Glücksspiel. Gerade bei Lootboxen (etwa in FIFA 19 oder Overwatch) entflammen deshalb immer wieder rechtliche Debatten, ob es nicht illegal sein sollte, virtuelle Zufallsgewinne gegen Echtgeld auszuschütten.

Vorerst ist das hierzulande aber ohnehin nicht möglich, denn Casino Chips lassen sich in Deutschland aktuell nur über In-game verdiente GTA-Dollar kaufen und nicht über Moneten, die ihr mit Shark Cards erworben habt. Wir haben bei Rockstar nachgefragt, wie der rechtliche Stand in Deutschland gerade genau aussieht. Sobald wir ein offizielles Statement erhalten, packen wir es in diese News.

53 Länder haben den Casino DLC derweil verboten: Im Gegensatz zu den deutschen Behörden greifen die Glücksspielkommissionen anderer Nationen sehr viel härter durch. Mit dabei sind wenig überraschend Staaten wie Nordkorea, aber auch in Polen, Tschechien, Griechenland und weiteren europäischen Ländern gilt diese Art von Gambling offenbar als illegal.

In den folgenden Ländern lässt sich die Casino-Funktion der neuesten GTA-Erweiterung nicht nutzen, dort heißt es dann einfach "Feature not available":

Afghanistan

Algerien

Amerikanisch-Samoa

Argentinien

Aserbaidschan

Bahamas

Bhutan

Bosnien und Herzegowina

Brunei Darussalam

China

Cuba

Griechenland

Indonesien

Iran

Irak

Island

Israel

Jordanien

Kaiman Inseln

Kambodscha

Kuwait

Libanon

Libyen

Luxemburg

Malediven

Mali

Mauritanien

Malta

Malaysia

Nord Korea

Oman

Pakistan

Paraguay

Peru

Polen

Portugal

Qatar

Saudi Arabien

Somalia

Südafrika

Süd Korea

Sudan

Syrien

Taiwan

Thailand

Tschechien

Türkei

Tuvalu

Vereinigte Arabische Emirate

Vietnam

Venezuela

Weißrussland (Belarus)

Zypern

Diese Liste wurde von den Usern des GTA-Subreddits erstellt und könnte theoretisch noch weiter wachsen, falls mehr Länder den DLC verbieten.

Es bleibt außerdem abzuwarten, wie viel mehr Geld Rockstar mit dem Casino nun verdienen wird. Erst vor Kurzem erklärte der GTA-Publisher Take-Two noch, dass Lootboxen keine wichtige Einnahmequelle für sie seien und man sich deshalb keine Sorgen um ein mögliches Lootbox-Verbot machen würde.

