Eine neue Woche bringt stets nicht nur einen neuen Montag (blöd!), sondern auch einen neuen Donnerstag (toll!) mit sich. Denn wenn sich das Wochenende bereits als Silberstreif der Hoffnung am geistigen Horizont abzeichnet, gibt es auch neue Boni und Rabatte in GTA Online, so auch dieses Mal.

Der Rockstar Newswire hat den November zum Heist Month ausgerufen. Das heißt, dass sich besonders die großen Raubzüge für euch so richtig lohnen. In der Woche vom 11. bis 17. November 2021 ist der beliebte Doomsday-Heist an der Reihe. In den kommenden Wochen dürfte es dann vermutlich mit Diamond Casino und dem Cayo Perico Heist weitergehen.

Solltet ihr noch am Anfang eurer Verbrecherkarriere stehen, müsst ihr übrigens nicht verzagen. Da wir schon so viel auf dem Kerbholz haben, dass selbst Trevor vor uns Reißaus nimmt, war es für uns ein leichtes, euch diese hilfreichen Tipps für Einsteiger in GTA Online zusammenzustellen:

7 10 Mehr zum Thema GTA Online: 13 Tipps für Einsteiger

Doppelt Geld und Erfahrung für den Doomsday Heist

Wenn ihr den Weltuntergang verhindern und dabei auch noch richtig abkassieren wollt, ist der Doomsday Heist die ideale Gelegenheit, euch diesen Traum zu erfüllen. Wichtig aber: Der Bonus gilt nur für den dritten Akt des Raubüberfalls! Dafür lohnt der sich aber wie gesagt allemal.

So viel Geld wirft Doomsday ab: Selbst, wenn ihr nur für den dritten und letzten Teil des Heists von dem Bonus profitiert, kassiert ihr allein dafür in den kommenden sechs Tagen immerhin 2,4 Millionen GTA-Dollar bzw. 3 Millionen GTA-Dollar (Schwierigkeitsgrad Schwer ).

Das ist im Vergleich zu anderen Heists zwar keine Rekordsumme, aber weil Doomsday in der GTA-Online-Community als besonders abwechslungsreich und kreativ gilt, dürften viele Spieler für diese doppelte Belohnung gerne einen weiteren Anlauf starten.

Außerdem lässt sich Doomsday wahlweise auch ganz allein bestreiten. Dann müsst ihr den Gewinn am Ende auch mit niemandem teilen und geht mit vollen Taschen nach Hause.

Was benötige ich, um den Doomsday Heist zu spielen? Damit ihr euch dem drohenden Weltuntergang annehmen könnt, müsst ihr ein paar Voraussetzungen erfüllen: Ihr müsst eine eigene Basis besitzen und entweder VIP, CEO oder Präsident eines Motorradclubs sein. Wer den Heist als Anführer starten möchte, muss zusätzlich vorab die Vorbereitungskosten bezahlen. Spieler, die von einem Anführer eingeladen werden, können die Mission natürlich ohne Vorbereitungskosten starten.

Die aktuellen Boni in GTA Online

doppelt Geld und RP für den Doomsday Heist (nur 3. Akt!)

doppelt Geld und RP für Spezialfahrzeug-Aufträge

dreifach Geld und RP für die Deluxo-Rennen

Das gibt’s diese Woche kostenlos

Banshee Racing -Lackierung

-Lackierung Wasted -T-Shirt-Aufdruck

Aktuelle Rabatte und Boni in GTA Online

50 Prozent Geschwindigkeits-Boost für alle Forschungsarbeiten im Bunker

50 Prozent auf MKII-Waffen

40 Prozent auf Unterirdische Basen + Renovierungen

40 Prozent auf Volatol

35 Prozent auf Barrage

35 Prozent auf Chernobog

35 Prozent auf Thruster

35 Prozent auf Pariah

35 Prozent auf Raiden

35 Prozent auf T20

Die aktuellen Preisfahrzeuge in GTA Online

Prize Ride Challenge : Wenn ihr euch in 12 Straßenrennen jeweils unter den Top 5 klassifiziert, bekommt ihr den Sultan RS Classic .

: Wenn ihr euch in 12 Straßenrennen jeweils unter den Top 5 klassifiziert, bekommt ihr den . Podium Fahrzeug im Kasino: Am Glücksrad könnt ihr diese Woche den Pfister Neon abstauben.

Wer so weit liest, muss auch entsprechend belohnt werden! Zum Schluss gibt's daher die richtig wertvollen Tipps, wie ihr in GTA Online richtig viel Kohle scheffeln könnt und eure begrenzte Zeit dabei am effizientesten nutzt:

27 2 Guide Geld scheffeln in GTA Online

Wie sieht's bei euch aus? Freut ihr euch darüber, dass im November die Heists im Mittelpunkt stehen, oder habt ihr sie schon so oft absolviert, dass ihr euch trotzdem nicht mehr zu einem weiteren Anlauf aufraffen könnt? Schreibt es uns in die Kommentare!