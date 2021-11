GTA Online: Fünf Heists bringen für kurze Zeit doppelt Geld

Habt ihr euch schon zu lange nicht mehr an die klassischen Heists von GTA Online herangetraut, wird es jetzt höchste Zeit: In der Woche vom 4. bis 11. November 2021 gibt es auf die Raubüberfälle doppelt Geld und Erfahrung. Aktuell gibt es außerdem ein paar besonders spannende Rabatte - wie zum Beispiel auf sämtliche Waffen des Spiels.

Im folgenden Artikel liefern wir euch eine Übersicht. Solltet ihr gerade erst eine Verbrecherkarriere in GTA Online gestartet haben, dann hilft euch unser Einsteiger-Guide weiter: 13 Tipps, die den Start in die Multiplayer-Welt von Los Santos erleichtern.

Doppelt Geld und Erfahrung für klassische Heists

Auf die folgenden Heists gibt es vom 4. bis 11. November doppelt Geld und Erfahrung. Dabei fallen die Bezahlungen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wie folgt aus:

Fleeca Job: 287.500 statt 143.750 GTA-Dollar

287.500 statt 143.750 GTA-Dollar Prison Break: 1.000.000 statt 500.000 GTA-Dollar

1.000.000 statt 500.000 GTA-Dollar Humane Labs: 1.350.000 statt 675.000 GTA-Dollar

1.350.000 statt 675.000 GTA-Dollar Series A: 1.010.000 statt 505.000 GTA-Dollar

1.010.000 statt 505.000 GTA-Dollar Pacific Standard: 2.500.000 statt 1.250.000 GTA-Dollar

Bedenkt dabei jedoch, dass ihr euren Lohn in der Regel mit bis zu vier anderen Spielern teilen müsst. Die komplette Auszahlung werdet ihr also nicht mit nach Hause nehmen können, kommt doch jeder Heist auch noch mit seinen eigenen Vorbereitungskosten.

Was benötige ich, um die Heists zu spielen? Um die klassischen Heists von GTA Online zu hosten, müsst ihr mindestens Level 12 erreicht haben und ein Luxusapartment besitzen. Letztere können euch 200.000 bis über eine Million GTA-Dollar kosten.

Außerdem müsst ihr drei Mitspieler an eurer Seite wissen - im Gegensatz zu den Doomsday, Diamond Casino oder Cayo Perico Heists lassen sich diese Raubüberfälle nicht zu zweit, dritt oder alleine spielen. Die einzige Ausnahme stellt der Fleeca Job dar, der als eine Art Tutorial-Heist nur zu zweit bewältigt werden kann.

Alle aktuellen Boni in GTA Online

doppelt Geld und RP auf die klassischen Heists

doppelt Geld und RP auf Kundenaufträge eurer Autowerkstatt

doppelt Geld und RP auf den Diebstahl und Verkauf exotischer Fahrzeuge

doppelt Geld und RP auf Motor Wars

doppelt RP auf Human Labs LTS

Das gibt’s diese Woche kostenlos

Nachtsichtgeräte

Karin T-Shirt

Alle aktuellen Rabatte in GTA Online

50 Prozent auf Körperpanzerung

40 Prozent auf Luxusapartments

40 Prozent auf Hydra

40 Prozent auf Insurgent

40 Prozent auf Insurgent Pick-Up

40 Prozent auf den gepanzerten Kuruma

40 Prozent auf Savage

40 Prozent auf Technical

40 Prozent auf Valkyrie

40 Prozent auf Velum Fünfsitzer

30 Prozent auf alle Waffen

Die aktuellen Preisfahrzeuge in GTA Online

Casco im Diamond Casino Resort: Spieler können einmal täglich am Glücksrad drehen, um das Preisfahrzeug zu gewinnen

Cypher im Los Santos Car Meet: Spieler müssen sich in Car-Meet-Rennen sechs Tage hintereinander unter den Top 4 platzieren

Habt ihr übrigens gerade nicht genügend Geld auf der Seite, um von den aktuellen Rabatten Gebrauch zu machen, dann hilft euch unser Guide weiter: Wir verraten euch, wie ihr 2021 am schnellsten an viele GTA-Dollar kommt.

Was haltet ihr von der aktuellen Event-Woche von GTA Online: Schaut ihr mal wieder in die klassischen Heists rein oder wartet ihr lieber darauf, dass es mal wieder Boni auf den Diamond Casino Heist gibt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!