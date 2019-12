Rockstar hat das lang erwartete Diamond Casino in GTA Online im Juli dieses Jahres eröffnet. Spieler können virtuelles Glücksspiel betreiben und sich wie ein Mitglied der High Society von Los Santos fühlen.

Aber da GTA 5 sich bekanntlich um Verbrechen dreht, bekommt das Casino nun einen weiteren Zweck: Es dient ab 12. Dezember als Schauplatz für die laut Entwickler »größte, kühnste und komplexeste kriminelle Operation« im Multiplayer-Modus des Spiels.

Kostenpflichtiger Inhalt: Um den Heist spielen zu können, müsst ihr erst ein neues Unternehmen erwerben. Die Retro-Spielhalle dient dann als Basis für eure Heists, wo ihr auch relevante Fähigkeiten üben und eure anderen Geschäfte verwalten könnt. Bislang erfüllte ein extra Raum in eurem Apartment den Zweck der Heist-Basis.

Wie viel ihr für die Retro-Halle zahlen müsst, lässt Rockstar zunächst offen. GTA-Dollars lassen sich durch Grind im Spiel verdienen oder gegen Echtgeld von den Entwicklern kaufen.

So funktioniert der Casino-Überfall

Heists in GTA Online sind Engame-Inhalte, die aus einer mehrere Missionen umfassenden »Vorbereitung« und einem »Finale« bestehen. Wir gehen mit einem Team aus vier Spielern gemeinsam los, um am Ende möglichst viel Geld als Beute einzusacken.

Heist-Crews arbeiten im neuen Diamond Casino Heist mit Familie Cheng zusammen, der chinesischen Mafia-Bande aus GTA 5. So führt ihr eine mehrstufige Planung durch, bevor ihr im Finale in den Tresorraum eindringt. Etwas Besonderes will der Casino-Heist mit folgenden Features bieten:

Eine neue Raubüberfall-Struktur und -Ausführung sollen für Abwechslung sorgen

Sich ändernde Sicherheitsmaßnahmen sollen den Wiederspielwert erhöhen

Viele »verschiedene Gameplay-Elemente« fließen ein

Alternative Routen ergeben sich während des Heists

Es soll mehrere mögliche Enden geben

Rockstar richtet offenbar die Weihnachts-Offensive an neuen Inhalten aus und will euch kriminell besinnliche Feiertage bieten. Am 13. Dezember erscheint nämlich auch der Beruf des Schwarzbrenners für Red Dead Online, den MMO-Modus von Red Dead Redemption 2.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Release des Diamond Casino & Resort in GTA Online anschauen:

