Link zum YouTube-Inhalt

Dass es in GTA 5 und Red Dead Redemption 2 Aliens gibt, ist nichts Neues. Jetzt sind Dataminer in GTA Online auf eine versteckte UFO-Mission gestoßen - und haben diese sogar spielbar gemacht.

Wie der geheime UFO-Auftrag in Aktion aussieht, könnt ihr euch in dem verlinkten Video angucken. Darüber hinaus liefern wir euch alle bisher bekannten Infos, die es zu dem Alien-Fund im Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 gibt.

Was hinter der UFO-Mission von GTA Online steckt

Wie spielt sich die geheime UFO-Mission? Beim aufgestöberten Auftrag handelt es sich um ein Business Battle. Das bedeutet konkret, dass Spieler in der Open World von Los Santos irgendwo einbrechen, Ware stehlen und diese an einen anderen Ort liefern müssen. Die größte Gefahr stellen dabei zweifelsohne andere Spieler dar, die euch das wertvolle Gut abluchsen wollen.

In der geheimen UFO-Mission geht es nun darum, in den Militärstützpunkt Fort Zancudo einzubrechen, einen schwer bewachten Hangar zu erreichen, Teile eines Alien-Raumschiffs zu klauen und diese zum NPC Omega zu bringen.

Das Interessante an dem UFO ist dabei: Das Modell ist bis auf die Größe identisch zu denen, die es bereits im Spiel gibt. Und nur weil das Raumschiff so viel größer ist, als die bisherigen, haben die Dataminer von The Game File Gurus erst angefangen, mit der Lupe nach zusätzlichen Infos zu suchen.

Wie lässt sich die UFO-Mission aktivieren? Wie sich die UFO-Mission im regulären Spiel triggern lässt, ist aktuell nicht bekannt. The Game File Gurus sind sich nicht einmal sicher, ob das Business Battle im Spiel überhaupt aktiv und damit für die Fans von GTA Online aktivierbar ist.

Nicht die erste Alien-Mission in GTA Online: Vor dem neu entdeckten UFO-Auftrag gab es bereits eine Alien-Mission in GTA Online. Dafür mussten Spieler 600 Gunrunner-Lieferungen absolvieren, bevor die Suche nach einem Alien-Ei gestartet werden könnte.

Der Auftrag selbst beinhaltete dann ein abgestürztes Raumschiff außerhalb von Fort Zancudo, im Zuge dessen Spieler sich ebenfalls Geld und Erfahrungspunkte sichern konnten. Und bereits hier - im Jahr 2017 - fanden The Game File Gurus einen Weg, die versteckte Mission vorab auszulösen:

Link zum YouTube-Inhalt

Was konnten die Dataminer über die Mission herausfinden? Die versteckte UFO-Mission ist definitiv neu in GTA Online und dürfte mit dem Los Santos Summer Special, dem Multiplayer-Modus von GTA 5, hinzugefügt worden sein. Im Zuge der Collectible-Jagd nach Solomons Filmrequisisten gab es bereits einen Hinweis darauf: Wer alle zehn Movie Props findet, bekommt ein Alien-Kostüm.

3 3 Mehr zum Thema GTA Online: Fundorte aller 10 Filmrequisiten von Solomon

Ansonsten ist nicht viel über den Auftrag bekannt. Zumindest in einem Punkt sind sich die Dataminer von The Game File Gurus jedoch sicher: Rockstar macht es ihnen immer schwerer, versteckte Geheimnisse im Code von GTA Online aufzudecken.

So berichten sie, dass über 40 verschiedene Skripts - lokal wie online - angefasst werden mussten, um die geheime Mission zu aktivieren. Zuvor war lediglich die Änderung an einem einzigen Skript notwendig, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Allem Anschein nach hat Rockstar die Nase voll davon, dass Dataminer die größten Geheimnisse des Spiels zutage fördern.

Und falls ihr euch für Aliens in Rockstar-Spielen interessiert: In unserem Artikel klären wir euch über die Außerirdischen des Wild-West-Spiels in Red Dead Redemption 2 auf - und was diese mit GTA 5 zu tun haben.