GTA Online: Sommer-Update ist live - alle Infos zu den neuen Inhalten

Rockstars großes Sommer-Update für GTA Online ist live. Im folgenden Artikel liefern wir euch alle Infos zu den neuen Inhalten: Welche neue Fahrzeuge, Missionen, Collectibles, Spielmodi und sonstige Änderungen am Multiplayer-Modus von GTA 5 es gibt.

Das Sommer-Update ist seit heute, dem 11. August 2020 verfügbar. Um auf die neuen Inhalte für GTA Online zugreifen, müsst ihr zuerst den entsprechenden Download abschließen.

Das Sommer-Update für GTA Online ist bereits für alle drei unterstützten Plattformen verfügbar. Wie groß der Download ausfällt, entnehmt ihr der folgenden Übersicht:

PC: 1,4 GB

1,4 GB PS4: 2,25 GB

2,25 GB Xbox One: 1,94 GB

Rockstar hatte bereits versprochen, dass GTA Online um diverse neue Inhalte und Missionen erweitert wird. Im folgenden bekommt ihr eine Übersicht über den Content des Sommer-Updates:

15 neue Fahrzeuge

Insgesamt sind 15 neue Fahrzeuge in GTA Online verfügbar: Vier davon gibt es bei Legendary Motorsport zu kaufen, fünf bei Southern SanAndreas und sechs bei Benny's Original Motor Works.

Albany Manana - 10.000 GTA-Dollar

- 10.000 GTA-Dollar Benefactor Glendale - 200.000 GTA-Dollar

- 200.000 GTA-Dollar Benefactor R8 - 3.400,000 GTA-Dollar

- 3.400,000 GTA-Dollar BF Club - 1.280.000 GTA-Dollar

- 1.280.000 GTA-Dollar Bravado Gauntlet - 615.000 GTA-Dollar

- 615.000 GTA-Dollar Bravado Youga 195.000 GTA-Dollar

195.000 GTA-Dollar Canis Seminole Frontier - 678.000 GTA-Dollar

- 678.000 GTA-Dollar Declasse DR1 - 2.997.000 GTA-Dollar

- 2.997.000 GTA-Dollar Declasse Yosemite - 485.000 GTA-Dollar

- 485.000 GTA-Dollar Dinka Blista Kanjo - 435.000 GTA-Dollar

- 435.000 GTA-Dollar Dundreary Landstalker - 1.220.000 GTA-Dollar

- 1.220.000 GTA-Dollar Imponte Beater Dukes - 378.000 GTA-Dollar

- 378.000 GTA-Dollar Invetero Coquette D10 - 1.510.000 GTA-Dollar

- 1.510.000 GTA-Dollar Lapadati Tigon - 2.310.000 GTA-Dollar

- 2.310.000 GTA-Dollar Maibatsu Penumbra FF - 1.380.000 GTA-Dollar

- 1.380.000 GTA-Dollar Vapid Peyote - 38.000 GTA-Dollar

Link zum Twitter-Inhalt

Neue Missionen um eure Luxusyacht

Die Nützlichkeiten und der Mehrwert der Luxusyachten von GTA Online hielt sich bisher in Grenzen. Als entsprechend dekadent wurde die Investition von mindestens sechs Millionen Dollar angesehen. Jetzt verleiht Rockstar mit dem Sommer-Update den Yachten einen neuen Sinn: Sie werden zentraler Bestandteil neuer Koop-Missionen und ermöglichen euch außerdem das Tiefseetauchen.

Wie die konkret aussehen, können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen dazu gibt.

Acht neue Adversary-Spielmodi

Mit dem Sommer-Update wird GTA Online um acht neue Adversary-Spielmodi erweitert. Die spielen sich vor allem auf dem Gelände des Diamond Casino von Los Santos ab. Sämtliche der folgenden Missionen des Adversary-Spielmodus sind auf vier bis acht Spieler ausgelegt:

Entourage

Every Bullet Counts

Hardest Target

Juggernaut

Kill Quota

Resurrection

Slasher

Trading Places

Sieben neue Open-Wheel-Rennen

Die Open-Wheel-Rennen gehören zu den anspruchsvollsten Wettbewerben von GTA Online und sind der echten Formel 1 nachempfunden: Diese Rennen sind auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt und ihr könnt nur mit entsprechenden Höchstleistungsrennwagen teilnehmen - wie zum Beispiel dem PR4 oder R88. Mit dem Sommer-Update stehen euch nun sieben neue Open-Wheel-Rennen zur Verfügung:

Abridged

Dam

Headwind

It's a Sign

Keeping Track

Morningwood Glory

Top of the Town

Neue Collectible-Jagd: Solomons Movie Props

Nachdem Spieler in GTA Online bereits Action-Figuren und Spielkarten einsammeln konnten - und dafür Geld und Erfahrungspunkte bekamen - gibt es jetzt eine neue Collectible-Jagd im Spiel: Solomon Richards wurde überfallen und um zahlreiche seiner Filmrequisiten erleichtert. Jetzt liegt es am Spieler, die Movie Props verteilt in der Spielwelt wiederzufinden und zu seinem Besitzer zurückzubringen.

Solomon Richards kennen Spieler von GTA 5 bereits: Der Regisseur ist ein wichtiger Bestandteil der Geschichte des Protagonisten Michael de Santa und spielt in diversen Missionen der Singleplayer-Kampagne eine wichtige Rolle.

Link zum Twitter-Inhalt

Patches & Fixes für GTA Online

Rockstar hatte bereits angekündigt, dass GTA Online diverse Pitches und Fixes bekommen wird. Welche Probleme genau behoben wurde, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Allerdings ist zumindest schon jetzt ein wichtiges Detail bekannt, dass Spieler von GTA Online regelmäßig zur Weißglut getrieben hatte.

Keine nervigen Anrufe durch Lester mehr: Die NPCs von GTA Online wurden für Spieler von GTA Online schnell zur Plage. Ständig versuchen sie Spieler durch ihre Anrufe auf bestimmte Inhalte oder Missionen des Multiplayer-Modus von GTA 5 aufmerksam zu machen. Diese Anrufe abzuschalten oder zu ignorieren war so gut wie unmöglich - es gab lediglich Möglichkeiten, dem lästigen Geklingel des eigenen Ingame-Handys entgegenzuwirken:

11 4 Mehr zum Thema Nerviges Telefon in GTA Online: Drei Tipps gegen lästige NPC-Anrufe

Wie RockstarIntel berichtet, soll nun zumindest Lester mundtot gemacht worden sein: Einer der wichtigsten Auftraggeber von GTA Online meldet sich demzufolge jetzt nicht mehr per Sprachanruf bei euch, sondern lediglich per SMS. Wir konnten dies zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht überprüfen, halten euch diesbezüglich aber natürlich auf dem Laufenden.

Nein, im Sommer-Update für GTA Online steckt kein neuer Heist. Rockstar hatte zwar versprochen, dass 2020 ein neuer Raubüberfall kommen wird - und das im Zuge des »bisher größten Updates«, welches uns an einen »völlig neuen Ort« entführt.

Dieses Update für GTA Online wird aber erst gegen Ende des Jahres erwartet. Offizielle Informationen diesbezüglich sind rar gesät. Ein angeblicher Leak könnte schon mehr dazu verraten, allerdings solltet ihr die folgenden Zeilen mit einer ordentlichen Prise Skepsis genießen.

So soll uns Rockstar mit dem »größten« Update zurück nach Liberty City - dem Schauplatz von GTA 4 - schicken, wo wir auch Niko Bellic wiedersehen. Der neue Heist schüttet bei einer erfolgreichen Ausschüttung dann angeblich sogar 10 Millionen GTA-Dollar als Belohnung aus.

Das klingt zu schön, um wahr zu sein? In der folgenden Analyse fühlen wir dem Gerücht um GTA Online auf den Zahn und liefern euch eine Einschätzung, wie zuverlässig die potentiellen Infos aus dem Leak sind:

16 1 Mehr zum Thema GTA Online: Neuer Heist schüttet angeblich mehr Geld denn je aus - was ist dran?