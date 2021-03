GTA San Andreas, GTA 3 und Vice City sind an und für sich schon umfangreiche Open-World-Spiele. Doch Modder "dkluin" veröffentlichte mit GTA: Underground eine riesige Modifikation, welche die drei Spiele mit noch weiteren Titeln zusammenführt und so eine gigantische Welt erschafft.

Mod lässt euch ein riesiges GTA spielen

Was genau steckt in der Mod? GTA: Underground verbindet die Welten aus GTA San Andreas, GTA 3, Vice City, Bully: Die Ehrenrunde und zwei indiziertem Rockstar-Spielen miteinander. Außerdem nutzt ihr Waffen, Fahrzeuge und mehr aus den genannten Titeln. Sogar die Gangs und die Bandenkriege sind enthalten. Im Grunde entsteht durch die Total Conversion ein riesiges Spiel.

Wie das aussieht, könnt ihr euch anhand des Release-Trailers ansehen:

Was ist neu? Die neu veröffentlichte Version 4.1.7 bietet euch eine einfachere Installationsmöglichkeit anhand eines Installers. Darüber hinaus unterstützt die Mod jetzt auch die deutsche Sprache.

Außerdem sollte die aktuelle Fassung nicht mehr so häufig abstürzen und auch flüssiger laufen. Zusätzlich bleiben Modifikationen an euren Fahrzeugen jetzt erhalten und setzen sich nicht mehr zurück.

Ebenfalls mit dabei sind Optimierungen an der Map. In Vice City findet ihr beispielsweise Wasser an den Stellen vor, an dem es auch im Original auftauchte. Das Radar erfuhr zudem eine Überarbeitung.

So kommt ihr an die Mod: Ihr könnt euch GTA: Underground über Moddb herunterladen. Die Datei ist 3.92 GB groß. Ihr installiert sie nach dem Download ganz bequem über den Installer. Dazu braucht ihr aber eine zuvor installierte Version von GTA: San Andreas, die nicht modifiziert sein darf.

Was kommt da noch? Modder "dkluin" erklärte bereits, dass er in Zukunft einen Auto-Updater integrieren möchte, über den Patches selbstständig heruntergeladen werden. Aktuell müsst ihr das noch manuell tun. Weitere Verbesserungen und zusätzliche Inhalte sind ebenfalls geplant.