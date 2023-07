Eine der größten Shooter-Überraschungen 2022 geht nach großen Fehlentscheidungen offline

Schluss mit lustig für die Kampfroboter. Gundam Evolution geht bald offline.

Nicht mal ein Jahr ist es her, dass Publisher Bandai Namco dem beliebten Gundam-Franchise mit Gundam Evolution eine moderne Shooter-Umsetzung für den PC und die aktuelle Konsolengeneration verpasste. Jetzt steht das Spiel vor dem Aus.

Wie Executive Producer Kazuya Maruyama jetzt in einem Statement auf der Webseite des Spiels mitteilte, gehen in Gundam Evolution am 29. November 2023 für immer die Lichter aus. Wörtlich schrieb Maruyama:

Mit großer Trauer geben wir hiermit das Ende von Gundam Evolution bekannt. Wir wollten einen Titel schaffen, der FPS-Fans und Gundam-Fans zusammenbringt. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, ein authentisches Gundam-FPS-Spiel zu entwickeln, das weltweit gespielt werden kann. Leider haben wir festgestellt, dass es uns nicht mehr möglich ist, einen Service anzubieten, der unsere Spieler zufriedenstellt.

Woran liegts?

Grund für diese drastische Entscheidung dürften wohl die niedrigen Spielerzahlen gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels waren gerade einmal 239 Spieler in Gundam Evolution online. Seine Hochphase hatte das Spiel zum Launch mit 56.900 Spielern. Danach gingen die Zahlen steil bergab.

Auf Steam beschweren sich viele User über lange Matchmaking-Wartezeiten von bis zu einer Stunde. Neue Freischaltungen benötigten viel zu viel Spielzeit und die Matches seien mittlerweile häufig schlecht ausbalanciert. Auch die Monetarisierung wird kritisiert. Entsprechend fallen nur 52 Prozent der Bewertungen auf Steam positiv aus.

»So viel Potenzial«

Dabei hatte der Shooter durchaus das Zeug zum Hit. Kollege Dimi ist riesiger Gundam Fan und meint: »Das Spiel hatte so ein Potenzial zum Launch - große Playerbase, geiles Gameplay, tolle Balance - und hat das alles durch extrem rigide Free2Play-Beschränkungen und mangelnden neuen Content in den Müll geworfen. Ein Jammer.«

Mit seinen schnellen Gefechten, verschiedenen Mechas und Spezialfähigkeiten fühlt sich Gundam Evolution so ähnlich an wie Blizzards Heldenshooter Overwatch. Wenn ihr mal reinschauen wollt, findet ihr hier unser Gameplay-Video:

9:19 Gundam Evolution: Der GameStar-Gundam zeigt euch den neuen Mech-Shooter

Was passiert bis zur Abschaltung?

Obwohl das Spiel im November abgewickelt wird, will Bandai vorher noch zwei weitere Seasons für den Shooter ausrollen. Die sechste Season, die eine neue Einheit und zwei frische Karten enthält, soll am 23. August an den Start gehen. Die siebte und letzte Season soll dann am 25. Oktober folgen und nochmal eine Einheit und eine Map bringen.

Am 26. Juli sollen alle Ingame-Käufe abgeschaltet werden. Spieler, die zuvor Ingame-Währung erworben haben, können diese bis zur Abschaltung der Server weiterhin nutzen. Nach der Schließung des Shops will Bandai die Chancen zur Freischaltung neuer Mobile Suits noch einmal drastisch erhöhen.

Was denkt ihr über die Abschaltung von Gandam Evolution? Seid ihre Mecha-Fans und trauert jetzt? Habt ihr den Shooter überhaupt schon ausprobiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.