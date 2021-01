Die koreanische Twitch-Streamerin HAchubby hat sich ihren Traum erfüllt: Nachdem sie ihre geliebte Teilzeitstelle als Aushilfskraft in einem Supermarkt verloren hat, weil sie während ihrer Arbeitszeiten streamte, eröffnete sie nun einfach ihren eigenen kleinen Laden.

Wer ist HAchubby?

Die Streamerin begann Mitte 2019 damit, ihren Alltag als Teilzeitangestellte eines Supermarkts in der koreanischen Metropole Busan ins Internet zu übertragen. Durch ihre lebensfrohe Art konnte sie rasend schnell eine treue Fangemeinde aufbauen, die ihr dabei zusah, wie sie sich mit den Schwierigkeiten der englischen Sprache herumschlug. Den Verkauf von Zigaretten kommentierte sie damals etwa mit dem Satz:

"You give me 4 dollars. Me give you die."

Doch das Streamen sorgte auch für Probleme: Im Oktober 2019 fand der Besitzer des Ladens heraus, dass sie während ihrer Arbeitszeit live ging. Dazu kam, dass einige übereifrige Fans die Adresse des E-Mart herausgefunden hatten und im Internet verbreiteten. Sie musste ihren Job zu kündigen und entschloss sich, Vollzeit-Streamerin zu werden - mit riesigem Erfolg.

Fortan unterhielt sie ihre Zuschauer nicht nur mit Spielen wie Minecraft, sondern überzeugte auch mit musikalischem Talent und ungewollt komischen Interviews. Im Sommer 2020 reiste die mittlerweile auch in Deutschland populär gewordene Streamerin nach Europa. Dabei besuchte sie auch verschiedene deutsche Städte wie Hamburg oder München und erfreute sich an den kulinarischen Spezialitäten unserer Heimat. Besonders Schnitzel und Currywurst haben es ihr dabei schwer angetan, was wir ihr sicher nicht verübeln können:

"I should move Germany. What the f***. Delicious."

Dank Twitch-Geld zum eigenen Supermarkt

Dass sich mit dem Streamen auf Twitch viel Geld verdienen lässt, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. In unserem Plus-Report sagen wir euch, was Berufsanfänger und Megastars wirklich jeden Monat verdienen:

Auch HAchubby gehört mittlerweile zu den etablierten Stars der Streaming-Plattform. Bei jeder Übertragung schalten mehrere Tausend Zuschauer ein und bedanken sich mit kostenpflichtigen Kanalabonnements und Spenden für die eigentlich kostenlose Unterhaltung.

Den finanziellen Höhepunkt stellte ihr Geburtstags-Stream im November 2020 dar: Nicht nur bastelte ihre Community ein 26-minütiges, komplett animiertes Musikvideo mit eigens komponierten Songs, sondern es kamen auch Spenden und Abos im Wert von mehreren Tausend Euro zusammen.

Mit ihrem Twitch-Geld erfüllt sich die Koreanerin nun den Traum vom eigenen Supermarkt:

Anfang Januar weihte sie gemeinsam mit Freunden und Familie ihren kleinen Laden namens HAchuMart ein. Neben Mikrowellenreis, Instant-Nudelsuppen und gekühlten Getränken gibt's hier außerdem einen großen Fernseher im Schaufenster, auf dem ihr Livestream ständig übertragen wird. Kunden dürfen den Laden bislang noch nicht betreten, aber das wird sich schon bald ändern: Am 29. Januar um 22 Uhr deutscher Zeit soll der Laden seine Pforten auch endlich für die Öffentlichkeit öffnen - falls ihr live dabei sein wollt, könnt ihr das Event auf HAchubbys Twitch-Kanal verfolgen.

Nachdem sich die Koreanerin auf Twitch erfolgreich zum Streaming-Star hochgearbeitet hat, kehrt sie zu nun also zu ihrer Arbeit in einem kleinen Supermarkt zurück - diesmal jedoch als ihre eigene Chefin.