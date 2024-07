Dr Disrespect: YouTube und andere Partner wenden sich nach schweren Vorwürfen ab

Streamer Dr Disrespect verliert gerade alle wichtigen Partnerschaften.

Die jüngsten Anschuldigungen gegen Guy Herschel Beahm, auch bekannt als Dr Disrespect, haben die Streaming-Community in den vergangenen Tagen erschüttert. Ehemalige Twitch-Mitarbeiter behaupten, dass Dr Disrespect 2017 unangemessene Nachrichten an eine Minderjährige geschickt und ein Treffen auf der TwitchCon geplant habe.

Diese Vorwürfe haben inzwischen zu drastischen Maßnahmen geführt, die Karriere und der Ruf des einstigen Aushängeschilds von Twitch scheinen nicht mehr zu retten.

Dr Disrespect verliert wichtige Partner

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: YouTube, Dr Disrespects Hauptplattform nach seinem Twitch-Bann im Jahr 2020, entmonetarisierte seinen Kanal. Ab sofort kann er hier keine Einnahmen mehr generieren, weder durch Werbung noch durch bezahlte Kanalmitgliedschaften.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Doch dabei bleibt es nicht, viele weitere Partnerschaften wurden inzwischen gekündigt. Dazu gehören:

Turtle Beach (Headset-Hersteller)

(Headset-Hersteller) Razer (Gaming-Zubehör-Hersteller)

(Gaming-Zubehör-Hersteller) Mountain Dew (Erfrischungsgetränk-Marke)

(Erfrischungsgetränk-Marke) G Fuel (Energy-Drink-Marke)

Auch sein eigenes Spielestudio Midnight Society trennte sich von ihm, nachdem der Streamer ein eigenes Fehlverhalten eingeräumt hatte.

Meldung an die Behörden

Wie der Journalist Rod Slasher Breslau am vergangenen Wochenende in einem Podcast berichtet, wurde der Fall bereits im Jahr 2020 von Twitch dem National Center for Missing & Exploited Children gemeldet, was die Schwere der Vorwürfe zusätzlich unterstreicht.

Dabei handelt es sich um eine amerikanische Regierungsbehörde, die sich auf den Schutz von Kindern vor Missbrauch und Ausbeutung spezialisiert hat. Trotz der erheblichen beruflichen Konsequenzen blieb Dr Disrespect bisher von rechtlichen Maßnahmen verschont.

Es bleibt unklar, ob die Behörden in den Nachrichten zwischen Beahm und der Teenagerin kein rechtlich relevantes Material fanden oder ob sie dem Fall nicht weiter nachgingen.

Twitch lässt Pädophile frei herumlaufen

Dr Disrespect selbst bestreitet ein strafrechtlich relevantes Vergehen entschieden und betont, dass die Angelegenheit vertraglich geklärt wurde und kein Fehlverhalten eingeräumt wurde . Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Nichtfeststellung von Fehlverhalten nicht bedeutet, dass kein Fehlverhalten stattgefunden hat.

Und laut dem Streamer und ehemaligen Twitch-Mitarbeiter Rellim soll es davon auf Twitch mehr geben, als man sich vorstellen möchte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ich glaube nicht, dass die meisten Leute eine Vorstellung davon haben, wie schlimm es hinter den Kulissen bei Twitch zuging. Ich habe in der Abteilung gearbeitet, die Zugang zu den meisten Daten und Informationen hatte. Ich habe private Nachrichten mitbekommen usw. Es war buchstäblich meine Aufgabe, täglich Nachforschungen anzustellen. Ich habe jeden Tag Dinge gesehen, von denen ich wünschte, ich hätte sie nie sehen müssen. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, ein guter Mensch zu sein. Ich habe in meinen Streams immer mit großer Emotion zum Ausdruck gebracht, dass Twitch jeden Tag Pädophile frei herumlaufen lässt. Ich habe ein NDA unterschrieben und habe Angst, in Schwierigkeiten zu geraten, aber ich muss etwas sagen. Das stört mich schon so lange. Diese kranken Schweine haben es nicht verdient, frei zu sein.

Es bleibt also abzuwarten, ob der Fall von Dr Disrespect nur der Anfang einer größeren Entwicklung ist.