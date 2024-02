Die deutsche Antwort auf Herr der Ringe? 2024 kommt ein 800 Jahre altes Fantasy-Epos in die Kinos

Erste Bilder der Charaktere zeigen die hohe Produktionsqualität des deutschen Films. Bildquelle: Constantin Film

Habt ihr jemals Wolfgang Hohlbeins Hagen von Tronje gelesen? Wenn nein, empfehlen wir euch nicht nur die Lektüre dieses deutschen Bestsellers, sondern haben auch noch eine gute Nachricht für Lesefaule: Noch 2024 erscheint mit Hagen eine aufwendige Verfilmung der berühmten Geschichte.

Wir fassen für euch zusammen, worum es in Hagen geht, wann der Starttermin ist und zeigen euch zudem erste Bilder der Charaktere.

Die bekannteste deutsche Sage als Vorlage

Wer den Roman von Wolfgang Hohlbein kennt, weiß: Hagen von Tronje greift die weltberühmte Nibelungensage auf, interpretiert sie neu und hat dadurch ein deutsches Fantasy-Epos erschaffen.

Nibelungensage? Wir frischen euer Gedächtnis auf: Dabei handelt es sich um eine im vor allem im kontinentalgermanischen Raum verbreitete Heldensage aus dem Mittelalter, die im Laufe der Jahrhunderte als Vorlage für zahlreiche Werke diente. Das hierzulande wohl bekannteste Werk dürfte das Nibelungenlied sein.

Worum geht's? Der Burgunder Waffenmeister Hagen von Tronje (Gijs Naber) ist gefangen zwischen seiner Pflicht, das Königreich zu verteidigen, seiner Liebe zur Königstochter Kriemhild und seiner eigenen dunklen Vergangenheit.

Eines Tages taucht der Drachentöter Siegfried von Xanten (Jannis Niewöhner) in Worms auf und sorgt für einiges an Aufsehen. Der junge König Gunter (Dominic Marcus Singer) sieht in Siegfried eine Chance, sein Reich zu retten. Er bittet den starken Recken, die gefährliche Walküre Brunhild (Rosalinde Mynster) zur Frau zu nehmen. Schon bald darauf wird Hagen von Tronje herausfinden, wer er wirklich ist.

Einen Trailer gibt es derzeit noch nicht. Dafür aber erste Bilder der Charaktere:

Hagen trifft auf starke Konkurrenz

Dieses Epos soll nun auch auf der Leinwand stattfinden. Am 31. Oktober 2024 könnt ihr euch Hagen von Tronje im Kino anschauen. Wenn ihr lieber daheim auf der Couch in fremde Welten eintaucht, könnt ihr euch ebenfalls freuen: RTL+ wird den Film auch als sechsteilige Miniserie zeigen.

Hagen wird übrigens nicht nur in Form von Siegfried auf Konkurrenz treffen. Das Fantasy-Film- und Serien-Jahr 2024 ist hochkarätig besetzt. Im Mittelerde-Kosmos bekommen Fans mit The War of the Rohirrim und der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht gleich zweifach neue Kost.

J. R. R. Tolkien und die Nibelungensage: Übrigens kommt der Vergleich zu Der Herr der Ringe nicht von ungefähr. Schon seit vielen Jahren wird in Fachkreisen darüber diskutiert, ob sich der legendäre Fantasy-Autor bei seinem eigenen Ring-Epos von Richard Wagners Werk Der Ring des Nibelungen hat inspirieren lassen, das ebenfalls auf der Nibelungensage basiert.

Und auch das GoT-Spin-off House of the Dragon startet bekanntlich noch 2024 mit Staffel 2 durch. Große Konkurrenz also für Hagen, Siegfried, Brunhild und Konsorten.

Zum Abschluss noch ein Tipp: Wenn ihr euch die Wartezeit mit einem weiteren Hohlbein-Werk vertreiben wollt, könnt ihr übrigens schon jetzt die sechsteilige Fantasy-Serie Der Greif auf Amazon Prime schauen.

